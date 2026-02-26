;

Corte de luz en Santiago este viernes 27 de febrero: Enel anuncia interrupciones en 10 comunas de la RM

Revisa acá los horarios y los sectores afectados de la capital por la interrupción del suministro.

Sebastián Escares

Imagen referencial.

Imagen referencial. / Larisa Stefanuyk

Nuevos cortes de luz programados afectarán a distintos sectores de la región Metropolitana este viernes 27 de febrero, último día hábil del mes. Así lo informó Enel, empresa encargada del suministro eléctrico en la zona central del país.

De acuerdo con la compañía, estas interrupciones están calendarizadas y forman parte de trabajos técnicos en la red.

Revisa también:

ADN

En ese contexto, explicaron que las suspensiones tienen como objetivo “mejorar la calidad del servicio en la capital”, por lo que se desarrollarán en sectores acotados y por franjas horarias específicas.

Comunas y horarios con corte este viernes 27 de febrero

Según el detalle publicado por Enel, estas son las comunas y tramos horarios considerados:

  • Independencia: desde las 09:00horas hasta las 14:00 horas.
ADN
  • Las Condes: desde las 09:00 horas hasta las 14:00 horas.
ADN
  • Santiago: desde las 09:00 horas hasta las 12:00 horas.
ADN
  • Estación Central: desde las 11:00 horas hasta las 17:00 horas.
ADN
  • San Joaquín: desde las 10:00 horas hasta las 17:00 horas.
ADN
  • Macul: desde las 10:00 horas hasta las 17:00 horas.
ADN
  • San Miguel: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
ADN
  • Pedro Aguirre Cerda: desde las 09:00 horas hasta las 15:00 horas.
ADN
  • La Cisterna: desde las 10:00 horas hasta las 17:00 horas.
ADN
  • La Florida: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
ADN

Especialistas recomiendan cargar celulares y notebooks, desconectar artefactos electrónicos sensibles y planificar el teletrabajo con anticipación.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad