Corte de luz en Santiago este viernes 27 de febrero: Enel anuncia interrupciones en 10 comunas de la RM

Nuevos cortes de luz programados afectarán a distintos sectores de la región Metropolitana este viernes 27 de febrero, último día hábil del mes. Así lo informó Enel, empresa encargada del suministro eléctrico en la zona central del país.

De acuerdo con la compañía, estas interrupciones están calendarizadas y forman parte de trabajos técnicos en la red.

En ese contexto, explicaron que las suspensiones tienen como objetivo “mejorar la calidad del servicio en la capital”, por lo que se desarrollarán en sectores acotados y por franjas horarias específicas.

Comunas y horarios con corte este viernes 27 de febrero

Según el detalle publicado por Enel, estas son las comunas y tramos horarios considerados:

Independencia: desde las 09:00horas hasta las 14:00 horas.

Las Condes: desde las 09:00 horas hasta las 14:00 horas.

Santiago: desde las 09:00 horas hasta las 12:00 horas.

Estación Central: desde las 11:00 horas hasta las 17:00 horas.

San Joaquín: desde las 10:00 horas hasta las 17:00 horas.

Macul: desde las 10:00 horas hasta las 17:00 horas.

San Miguel: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.

Pedro Aguirre Cerda: desde las 09:00 horas hasta las 15:00 horas.

La Cisterna: desde las 10:00 horas hasta las 17:00 horas.

La Florida: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.

Especialistas recomiendan cargar celulares y notebooks, desconectar artefactos electrónicos sensibles y planificar el teletrabajo con anticipación.