Corte de luz en Santiago este jueves 26 de febrero: Enel anuncia interrupciones en 8 comunas

Nuevos cortes de luz programados se realizarán este jueves 26 de febrero en distintos sectores de la Región Metropolitana. Así lo informó Enel, que detalló las comunas donde se ejecutarán trabajos técnicos que implicarán la suspensión temporal del suministro eléctrico.

De acuerdo con lo publicado en su sitio web oficial, estas interrupciones se extenderán por varias horas y afectarán únicamente zonas específicas dentro de cada comuna.

En ese contexto, la compañía explicó que “la interrupción del suministro es necesaria por algunas horas para la realización de trabajos en el área afectada”, por lo que llamó a revisar el detalle por dirección.

Comunas y horarios: revisa si tu sector tendrá corte este jueves

Según el cronograma entregado por Enel, estas son las comunas consideradas para este 26 de febrero:

Conchalí: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Vitacura: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.

Las Condes: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.

Pudahuel: desde las 10:30 horas hasta las 14:30 horas.

Estación Central: desde las 11:00 horas hasta las 17:00 horas.

Peñalolén: desde las 10:00 horas hasta las 13:00 horas.

La Granja: desde las 11:00 horas hasta las 17:00 horas.

La Florida: desde las 10:00 horas hasta las 17:00 horas.

Especialistas recomiendan cargar celulares y computadores, desconectar artefactos electrónicos sensibles y planificar actividades clave fuera del tramo informado, especialmente en jornadas de teletrabajo.