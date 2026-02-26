Con sueldo promedio de $1.5 millones: buscan 500 conductores para trabajar en el Aeropuerto Internacional de Santiago

En distintos momentos del año empresas, organismos o instituciones abren una serie de vacantes laborales para que personas se unan a sus filas.

En ese contexto, es que la empresa chilena Transvip anunció que está en busca de sumar 500 conductores en la operación de minibuses desde y hacia el Aeropuerto Internacional de Santiago.

La convocatoria está orientada a quienes quieran emprender en el rubro, ya sea personas particulares o microempresarios. Esta se llevará a cabo mediante un modelo de financiamiento leasing, el cual da la posibilidad de adquirir un vehículo nuevo (Peugeot Traveller para 8 pasajeros), que cumple con las exigencias para operar en el servicio.

¿Cuáles son los requisitos?

Claudio Tapia, gerente de Finanzas de Transvip, explicó que los requisitos para postular son:

Contar con un pie inicial de $8.000.000.

Evaluación comercial satisfactoria.

Licencia profesional A2 vigente para el conductor del vehículo.

El ingreso total bruto por vehículo -con una modalidad de trabajo full-time y dependiendo de la demanda y continuidad operativa-, alcanza en promedio los $3,2 millones.

Eso sí, precisó que a dicha cifra se le debe restar el pago de las cuotas leasing junto con otros costos de operación (combustible, TAG de autopistas, seguro y GPS), lo que arroja un ingreso mensual promedio de $1,5 millones.

Así puedes postular

Quienes cumplan con lo requisitos y estén interesados en postular, deben ingresar al sitio web de Transvip (disponible aquí) y acceder a “postula ahora”.

Tras ello, deben completar su registro en un formulario. Luego, los postulante serán contactados por el equipo comercial para proceder con la evaluación y la coordinación del contrato.