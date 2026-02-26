Beca Presidente de la República 2026: cuál es el monto y cómo se puede postular al beneficio

Este miércoles, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) abrió oficialmente el proceso de postulación a la Beca Presidente de la República 2026, beneficio dirigido a estudiantes de enseñanza media que destacan por su rendimiento académico.

El beneficio consiste en un aporte económico que está destinado a apoyar a los estudiantes que se encuentren en vulnerabilidad económica.

Cabe señalar que las mujeres menores a 12 años y los hombres menores de 14 años pueden realizar el trámite para recibir el beneficio a través de un tutor mayor de 18 años.

¿Cuál es el monto y cómo postular al beneficio?

La convocatoria para postular a la Beca Presidente de la República estará abierta hasta las 12:00 horas del próximo martes 31 de marzo. En tanto, los resultados se publicarán el 8 de mayo.

El beneficio contempla la entrega de 6,2 UTM, es decir, un monto equivalente a $431.588 según el valor de la UTM de febrero del 2026. Este monto, es de libre disposición y se paga en 10 cuotas durante el año.

En tanto, los requisitos para acceder al beneficio son:

Haber sido promovido o promovida con un promedio mínimo de 6,0.

Pertenecer al 40% más vulnerable según el Registro Social de Hogares (RSH).

Ser estudiante de un establecimiento educacional reconocido por el Estado.

Para postular, las personas pueden realizarlo de forma online a través de la plataforma de Junaeb (disponible aquí).