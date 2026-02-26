;

Beca Presidente de la República 2026: cuál es el monto y cómo se puede postular al beneficio

El aporte es de libre disposición y está dirigido a los estudiantes que cumplen con ciertos requisitos. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Beca Presidente de la República 2026: cuál es el monto y cómo se puede postular al beneficio

Este miércoles, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) abrió oficialmente el proceso de postulación a la Beca Presidente de la República 2026, beneficio dirigido a estudiantes de enseñanza media que destacan por su rendimiento académico.

El beneficio consiste en un aporte económico que está destinado a apoyar a los estudiantes que se encuentren en vulnerabilidad económica.

Revisa también:

ADN

Cabe señalar que las mujeres menores a 12 años y los hombres menores de 14 años pueden realizar el trámite para recibir el beneficio a través de un tutor mayor de 18 años.

¿Cuál es el monto y cómo postular al beneficio?

La convocatoria para postular a la Beca Presidente de la República estará abierta hasta las 12:00 horas del próximo martes 31 de marzo. En tanto, los resultados se publicarán el 8 de mayo.

El beneficio contempla la entrega de 6,2 UTM, es decir, un monto equivalente a $431.588 según el valor de la UTM de febrero del 2026. Este monto, es de libre disposición y se paga en 10 cuotas durante el año.

En tanto, los requisitos para acceder al beneficio son:

  • Haber sido promovido o promovida con un promedio mínimo de 6,0.
  • Pertenecer al 40% más vulnerable según el Registro Social de Hogares (RSH).
  • Ser estudiante de un establecimiento educacional reconocido por el Estado.

Para postular, las personas pueden realizarlo de forma online a través de la plataforma de Junaeb (disponible aquí).

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad