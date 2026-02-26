;

Permiso de circulación 2026 en Chile: estos son los tres documentos clave que se exigen para renovarlo

Los dueños de vehículos tienen hasta el próximo 31 de marzo para renovar el documento. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Permiso de circulación 2026 en Chile: estos son los tres documentos clave que se exigen para renovarlo

Permiso de circulación 2026 en Chile: estos son los tres documentos clave que se exigen para renovarlo / Agencia Uno

El término de febrero está cada vez más cerca, lo que implica que comenzó la cuenta regresiva para que termine el plazo para pagar el permiso de circulación 2026.

Cabe recordar que todos los dueños de los vehículos motorizados en Chile deben pagar dicho impuesto anual que va en beneficio de las municipalidades, el cual permite circular en auto de forma legal por las calles del país.

Revisa también:

ADN

Eso sí, para renovar el documento es necesario tener la revisión técnica al día, no tener multas de tránsito y no aparecer en el Registro de Pasajeros Infractores (RPI).

Un punto a tener en cuenta, es que para la renovación del permiso de circulación se exige presentar tres documentos clave para realizar el trámite.

¿Cuáles son los documentos que se deben presentar?

Según comunicó el Gobierno, los dueños de los vehículos usados deben presentar:

  • El permiso de circulación anterior.
  • El certificado de homologación (si corresponde), o revisión técnica vigente.
  • El Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP) que cubre los gastos médicos o indemnizaciones por lesiones o fallecimiento en accidentes de tránsito.

En tanto, en el caso de los vehículos nuevos hay que presentar:

  • Factura de compra (incluye la copia).
  • Inscripción en el Servicio de Registro Civil e Identificación (SRCel).
  • Certificado de homologación (si corresponde) y certificado de normas de homologación.
  • Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP) que cubre los gastos médicos o indemnizaciones por lesiones o fallecimiento en accidentes de tránsito, vigente hasta el 31 de marzo de 2027.

Cabe señalar que el permiso de circulación se puede pagar en las direcciones de tránsito de las municipalidades o de forma online hasta el próximo 31 de marzo de este 2026. Además, también existe la opción de pagar el documento en dos cuotas:

  • Primera: desde el 1 de febrero hasta el 31 de marzo.
  • Segunda: desde el 1 de agosto hasta el 31 de agosto.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad