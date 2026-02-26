Permiso de circulación 2026 en Chile: estos son los tres documentos clave que se exigen para renovarlo / Agencia Uno

El término de febrero está cada vez más cerca, lo que implica que comenzó la cuenta regresiva para que termine el plazo para pagar el permiso de circulación 2026.

Cabe recordar que todos los dueños de los vehículos motorizados en Chile deben pagar dicho impuesto anual que va en beneficio de las municipalidades, el cual permite circular en auto de forma legal por las calles del país.

Eso sí, para renovar el documento es necesario tener la revisión técnica al día, no tener multas de tránsito y no aparecer en el Registro de Pasajeros Infractores (RPI).

Un punto a tener en cuenta, es que para la renovación del permiso de circulación se exige presentar tres documentos clave para realizar el trámite.

¿Cuáles son los documentos que se deben presentar?

Según comunicó el Gobierno, los dueños de los vehículos usados deben presentar:

El permiso de circulación anterior.

El certificado de homologación (si corresponde), o revisión técnica vigente.

El Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP) que cubre los gastos médicos o indemnizaciones por lesiones o fallecimiento en accidentes de tránsito.

En tanto, en el caso de los vehículos nuevos hay que presentar:

Factura de compra (incluye la copia).

Inscripción en el Servicio de Registro Civil e Identificación (SRCel).

Certificado de homologación (si corresponde) y certificado de normas de homologación.

Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP) que cubre los gastos médicos o indemnizaciones por lesiones o fallecimiento en accidentes de tránsito, vigente hasta el 31 de marzo de 2027.

Cabe señalar que el permiso de circulación se puede pagar en las direcciones de tránsito de las municipalidades o de forma online hasta el próximo 31 de marzo de este 2026. Además, también existe la opción de pagar el documento en dos cuotas: