Aeropuerto de Santiago operará con una sola pista: fechas del cierre y recomendaciones para los usuarios / JESUS MARTINEZ / AGENCIA UNO

El Aeropuerto Arturo Merino Benítez (AMB) de Santiago iniciará el mes de marzo bajo un estricto régimen de contingencia operativa. La Dirección de Aeropuertos del Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció que se llevarán a cabo labores de mantenimiento esenciales en una de sus vías principales, lo que obligará al terminal a funcionar con capacidad reducida de pistas durante seis días consecutivos.

Las intervenciones se focalizarán en el sector central de la pista poniente, donde se han detectado deficiencias en el asfalto que requieren una corrección inmediata. Según el cronograma oficial, las obras se desarrollarán entre el 1 y el 6 de marzo , periodo en el cual se busca normalizar las condiciones del pavimento para resguardar la seguridad de los despegues y aterrizajes.

De acuerdo con la información entregada por el MOP, la totalidad de las operaciones aéreas se concentrará en la pista oriente mientras duren los trabajos. Esta medida responde a una planificación estratégica, dado que el terminal de Pudahuel concentra actualmente más del 50% del tráfico aéreo de todo el territorio nacional, lo que exige intervenciones regulares para evitar un deterioro mayor de la infraestructura.

Coordinación y mitigación de retrasos

Ante el desafío logístico que supone operar con una sola pista, se han activado mesas de trabajo con la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), el concesionario del aeropuerto y las distintas líneas aéreas que operan en el país. El propósito de este despliegue es asegurar la regularidad de los itinerarios y mitigar eventuales inconvenientes que puedan afectar a los pasajeros durante la próxima semana.

Desde el Ministerio enfatizaron que estas reparaciones son parte de un programa de mantenimiento preventivo y correctivo habitual en AMB. No obstante, se recomienda a los viajeros mantenerse informados a través de los canales oficiales de las aerolíneas ante posibles ajustes en los horarios de sus vuelos debido a la saturación temporal que podría enfrentar la pista oriente.