Con una tasa cercana al 30% anual: estos son los trabajos con mayor rotación y ausentismo laboral en Chile

Un análisis realizado por la consultora de recursos humanos Adecco Chile, basado en más de 10.000 movimientos de personal entre 2024 y 2025, identificó los puestos de trabajo que presentan los mayores niveles de finiquitos y movilidad en el país. El informe destaca que el fenómeno de la rotación afecta la productividad y el clima interno, generando costos que van mucho más allá de lo operativo.

Los cargos y sectores más vulnerables

La alta movilidad se concentra principalmente en perfiles operativos exigentes, donde el liderazgo cercano y el desarrollo profesional suelen ser escasos. Los cargos con mayor rotación son:

Reponedores y promotores .

. Operarios de logística y agroindustria .

. Vendedores y auxiliares de bodega.

A nivel sectorial, el comercio lidera la tasa de rotación con un 31%, seguido de cerca por la construcción con un 26%. Según Valentin Bonnet, director de Adecco Talent y RPO, esto ocurre porque hoy los trabajadores evalúan activamente si las condiciones cumplen sus expectativas antes de decidir permanecer en una organización.

El reto del ausentismo y el estrés

El estudio también pone una luz de alerta sobre el ausentismo laboral, que en el sector privado chileno alcanza un promedio del 12%. Las causas principales de este fenómeno son las enfermedades generales y el estrés laboral, reflejando ambientes de trabajo con sobrecarga o liderazgos débiles.

Cada trabajador ausente puede significar para la empresa un gasto adicional de hasta el 50% de su sueldo mensual, considerando la necesidad de reemplazos y la pérdida de eficiencia.

Razones tras la renuncia voluntaria

El informe detalla que las personas no solo renuncian por dinero. Si bien las expectativas salariales motivan el 35% de las salidas, otros factores determinantes incluyen:

Búsqueda de desarrollo profesional: 27%.

27%. Falta de reconocimiento: 10%.

10%. Factores internos: Liderazgos poco inspiradores y escasa proyección dentro de la empresa.

Finalmente, Adecco advierte que hasta el 80% del costo real de una renuncia corresponde a impactos indirectos, como la pérdida de conocimiento y el deterioro de la cohesión del equipo. La solución, según los expertos, pasa por fomentar liderazgos más humanos y asegurar planes de carrera que motiven la permanencia del talento.