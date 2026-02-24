;

Con una tasa cercana al 30% anual: estos son los trabajos con mayor rotación y ausentismo laboral en Chile

Más allá del sueldo, la falta de liderazgos inspiradores y de proyección interna dispara las renuncias en sectores clave.

Mario Vergara

Imagen referencial

Imagen referencial / Getty Images

Un análisis realizado por la consultora de recursos humanos Adecco Chile, basado en más de 10.000 movimientos de personal entre 2024 y 2025, identificó los puestos de trabajo que presentan los mayores niveles de finiquitos y movilidad en el país. El informe destaca que el fenómeno de la rotación afecta la productividad y el clima interno, generando costos que van mucho más allá de lo operativo.

Los cargos y sectores más vulnerables

La alta movilidad se concentra principalmente en perfiles operativos exigentes, donde el liderazgo cercano y el desarrollo profesional suelen ser escasos. Los cargos con mayor rotación son:

  • Reponedores y promotores.
  • Operarios de logística y agroindustria.
  • Vendedores y auxiliares de bodega.

A nivel sectorial, el comercio lidera la tasa de rotación con un 31%, seguido de cerca por la construcción con un 26%. Según Valentin Bonnet, director de Adecco Talent y RPO, esto ocurre porque hoy los trabajadores evalúan activamente si las condiciones cumplen sus expectativas antes de decidir permanecer en una organización.

Revisa también:

ADN

El reto del ausentismo y el estrés

El estudio también pone una luz de alerta sobre el ausentismo laboral, que en el sector privado chileno alcanza un promedio del 12%. Las causas principales de este fenómeno son las enfermedades generales y el estrés laboral, reflejando ambientes de trabajo con sobrecarga o liderazgos débiles.

Cada trabajador ausente puede significar para la empresa un gasto adicional de hasta el 50% de su sueldo mensual, considerando la necesidad de reemplazos y la pérdida de eficiencia.

Razones tras la renuncia voluntaria

El informe detalla que las personas no solo renuncian por dinero. Si bien las expectativas salariales motivan el 35% de las salidas, otros factores determinantes incluyen:

  • Búsqueda de desarrollo profesional: 27%.
  • Falta de reconocimiento: 10%.
  • Factores internos: Liderazgos poco inspiradores y escasa proyección dentro de la empresa.

Finalmente, Adecco advierte que hasta el 80% del costo real de una renuncia corresponde a impactos indirectos, como la pérdida de conocimiento y el deterioro de la cohesión del equipo. La solución, según los expertos, pasa por fomentar liderazgos más humanos y asegurar planes de carrera que motiven la permanencia del talento.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad