¿Buscas ganar más músculo? Este es el tiempo que debes descansar entre ejercicios, según experto

Un especialista destacó la importancia de la cantidad de minutos que se descansa entre series.

Sebastián Escares

Muchas son las personas que asisten a gimnasios para realizar ejercicio, para tener un estilo de vida saludable, para conseguir un cambio físico o simplemente por gusto.

En caso de querer conseguir más músculo, además de realizar ejercicio, es necesario descansar el tiempo suficiente entre series para poder lograrlo.

De hecho, un especialista dio a conocer que hay un tiempo exacto que deberían descansar las personas antes de realizar un nuevo ejercicio para así lograr ganar más músculo.

¿Cuánto tiempo hay que descansar entre series?

Joe Schretz, competidor pro Classic Physique de la Asociación Internacional de Culturismo Natural, en diálogo con Men’s Health, explicó cuánto se debería descansar entre series.

“Existe la creencia generalizada de que si quieres ganar músculo debes descansar lo justo entre serie y serie, máximo un minuto. Pero, después de algunas investigaciones, para la hipertrofia muscular igual es conveniente descansar un poco más”, señaló.

De hecho, recomendó que descansar más tiempo entre series como, por ejemplo, tres minutos, es más efectivo para la fuerza y la hipertrofia que descansar durante un minuto.

“Además de todo lo que he comentado, el tiempo de descanso entre serie y serie también depende del tipo de ejercicio. Las sentadillas, por ejemplo, necesitan más descanso que un curl de bíceps con mancuernas”, agregó.

