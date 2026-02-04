Ni correr ni levantar peso: este es el ejercicio clave que mejora la salud sin tener que ir al gimnasio

Mantenerse sano es uno de los principales propósitos que tienen muchas personas. Para ello, realizan una serie de hábitos para así conseguir estar saludable.

En ese sentido, una de las claves es hacer actividad física. De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que “la actividad física regular es muy beneficiosa para la salud física y mental”.

No obstante, para quienes no tienen el tiempo para realizar entrenamientos o ejercicios dentro de un gimnasio, hay un ejercicio clave que se realiza en la vida cotidiana que puede ser suficiente para mejorar la salud.

¿Cuál es?

Mediante una columna publicada en The Washington Post, el entrenador climático Michael J. Coren entregó evidencia científica sobre una actividad sencilla que otorga una serie de beneficios saludables para las personas.

Se trata de subir y bajar escaleras durante varias veces al día. Dicha acción podría tener impactos positivos en el organismo.

De hecho, Coren aseveró que “al ascender, estás levantando constantemente al menos 45 kilos” en cada pierna.

Esto último, “aumenta tu frecuencia cardíaca y tu capacidad cardiovascular”. Además, al bajar escaleras “estás resistiendo la fuerza de gravedad, desarrollas densidad ósea y fuerza muscular, especialmente en cuádriceps, isquiotibiales, glúteos, pantorrillas, aductores y músculos del torso”.