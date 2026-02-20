;

Ante déficit de donación de sangre en Chile: Clínica inicia campaña para toda la comunidad

Revisa todas las fechas y los requisitos para donar.

Javiera Rivera

Ante déficit de donación de sangre en Chile: Clínica inicia campaña para toda la comunidad

Ante déficit de donación de sangre en Chile: Clínica inicia campaña para toda la comunidad / MirageC

Chile continúa registrando una tasa de donación de sangre por debajo de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), situación que evidencia un desafío cultural en materia de salud pública.

En este contexto, la Clínica Biobío anunció una nueva campaña de donación de sangre abierta a colaboradores y público general, que se realizará el jueves 26 de febrero, entre las 10:00 y 14:00 horas, en el auditorio del recinto.

“Donar sangre es un acto sencillo que puede tener un impacto profundo en la vida. Cada unidad recolectada puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte”, señaló Pilar Jiménez, enfermera jefa de Calidad de la clínica.

Revisa también

ADN

Requisitos para donar

Quienes deseen participar deben cumplir con algunos requisitos básicos:

  • Tener entre 18 y 60 años.
  • Pesar más de 50 kilos.
  • Haber dormido al menos cinco horas la noche previa.
  • No haber consumido alcohol en las últimas 24 horas.
  • No estar en ayunas ni presentar síntomas de infección.
  • No haberse realizado cirugías recientes (6 meses) ni tatuajes o perforaciones en los últimos 12 meses.
  • Presentar cédula de identidad.

Desde el Centro de Sangre detallaron que estas jornadas se realizarán cada cuatro meses, con el fin de mantener un stock estable y reforzar la cultura de donación voluntaria en la región.

La meta en cada colecta es alcanzar cerca de 60 donaciones, cifra considerada un aporte significativo para la red asistencial.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad