Ante déficit de donación de sangre en Chile: Clínica inicia campaña para toda la comunidad / MirageC

Chile continúa registrando una tasa de donación de sangre por debajo de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), situación que evidencia un desafío cultural en materia de salud pública.

En este contexto, la Clínica Biobío anunció una nueva campaña de donación de sangre abierta a colaboradores y público general, que se realizará el jueves 26 de febrero, entre las 10:00 y 14:00 horas, en el auditorio del recinto.

“Donar sangre es un acto sencillo que puede tener un impacto profundo en la vida. Cada unidad recolectada puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte”, señaló Pilar Jiménez, enfermera jefa de Calidad de la clínica.

Requisitos para donar

Quienes deseen participar deben cumplir con algunos requisitos básicos:

Tener entre 18 y 60 años.

Pesar más de 50 kilos.

Haber dormido al menos cinco horas la noche previa.

No haber consumido alcohol en las últimas 24 horas.

No estar en ayunas ni presentar síntomas de infección.

No haberse realizado cirugías recientes (6 meses) ni tatuajes o perforaciones en los últimos 12 meses.

Presentar cédula de identidad.

Desde el Centro de Sangre detallaron que estas jornadas se realizarán cada cuatro meses, con el fin de mantener un stock estable y reforzar la cultura de donación voluntaria en la región.

La meta en cada colecta es alcanzar cerca de 60 donaciones, cifra considerada un aporte significativo para la red asistencial.