Día de la Proteína: estos son los cortes de carne más recomendados para una alimentación equilibrada

Revisa los cortes recomendados que aportan un alto contenido proteico y un menor nivel de grasa.

Juan Castillo

En un contexto donde cada vez más chilenos buscan mejorar su alimentación, el Día Mundial de la Proteína, que se conmemora este 27 de febrero, pone el foco en uno de los nutrientes clave para la salud.

La proteína no solo es fundamental para mantener la masa muscular, sino que también cumple un rol relevante en la saciedad y el equilibrio nutricional, especialmente cuando se eligen los cortes adecuados.

Según datos recientes, una parte importante de la población declara como meta bajar de peso o adoptar hábitos más saludables durante este año. En ese escenario, especialistas coinciden en que no se trata de eliminar alimentos, sino de aprender a seleccionar mejor. “Si el objetivo es comer mejor, hay dos aspectos a considerar: elegir cortes magros y respetar las porciones”, explica Álvaro Martínez, gerente comercial de Doña Carne, al abordar cómo incorporar proteína de calidad sin un exceso de grasa.

Qué cortes aportan más proteína y menos grasa

La carne de vacuno, cerdo y pollo puede ser una fuente relevante de proteína de alta calidad, siempre que se privilegien cortes con baja infiltración grasa. Entre los más recomendados destacan la posta negra, la posta rosada y el filete, en el caso del vacuno, junto al lomo centro de cerdo y la pechuga de pollo sin piel.

Estos cortes se caracterizan por aportar un alto contenido proteico y un menor nivel de grasas visibles, lo que los convierte en opciones habituales dentro de planes de alimentación equilibrados. Además, su versatilidad permite integrarlos fácilmente en preparaciones cotidianas como salteados, plancha, horno o ensaladas.

Respecto a las cantidades, los expertos llaman a no perder de vista el tamaño de las porciones. De acuerdo con recomendaciones internacionales, un adulto sano requiere cerca de 0,75 gramos de proteína por kilo de peso corporal al día. En la práctica, esto equivale a unos 100 gramos de carne cocida por comida, aproximadamente el tamaño de la palma de la mano. “Estas porciones aportan alrededor de 20 a 22 gramos de proteína, una cantidad adecuada para un plato principal dentro de una alimentación equilibrada”, detalla Martínez.

Más allá del tipo de carne, la clave está en el balance general de la dieta y en combinar estos alimentos con verduras, legumbres y cereales integrales. En fechas como el Día de la Proteína, el mensaje apunta a informarse mejor y tomar decisiones conscientes, más que a seguir modas alimentarias pasajeras.

