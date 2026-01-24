Junaeb entregará beneficios para estudiantes afectados por los incendios forestales: estas son las ayudas / Agencia Uno

En el marco de los incendios forestales que afectan a la zona centro-sur del país, el Ministerio de Educación, en coordinación con Junaeb, presentó un plan de apoyo integral para las comunidades educativas afectadas por el siniestro.

Durante una visita a la región del Biobío, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, y la directora nacional de Junaeb, Camila Rubio, dieron a conocer las iniciativas.

Según informaron, las ayudas buscan el bienestar y la protección de los estudiantes a través de un apoyo económico y psicosocial durante el inicio del año escolar.

¿Cuáles son las medidas?

Entre las ayudas que se entregarán a los estudiantes afectados, según reportó 24 Horas, se encuentran las siguientes: