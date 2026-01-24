Junaeb entregará beneficios para estudiantes afectados por los incendios forestales: estas son las ayudas
Becas, alimentación y escuelas de emergencia son algunos de los apoyos que recibirán los damnificados por los siniestros. Revisa acá todos los detalles.
En el marco de los incendios forestales que afectan a la zona centro-sur del país, el Ministerio de Educación, en coordinación con Junaeb, presentó un plan de apoyo integral para las comunidades educativas afectadas por el siniestro.
Durante una visita a la región del Biobío, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, y la directora nacional de Junaeb, Camila Rubio, dieron a conocer las iniciativas.
Revisa también:
Según informaron, las ayudas buscan el bienestar y la protección de los estudiantes a través de un apoyo económico y psicosocial durante el inicio del año escolar.
¿Cuáles son las medidas?
Entre las ayudas que se entregarán a los estudiantes afectados, según reportó 24 Horas, se encuentran las siguientes:
- Escuelas Abiertas Junaeb de Emergencia: estarán dirigidas a niños, niñas y adolescentes afectados. Se habilitarán espacios seguros de cuidado, alimentación y recreación, al cuidado de monitores y monitoras.
- Beca de emergencia: el beneficio otorgará un monto anual de $700.000 a estudiantes de educación superior, distribuido en hasta diez mensualidades. Para estudiantes de básica y media, será de $200.000. Deben acreditar daño en vivienda o enseres mediante la FIBE.
- Reposición de lentes ópticos.
- Reposición de audífonos: correspondientes a los dispositivos entregados durante el 2025.
- Entrega de útiles escolares.
- Reposición gratuita de la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE).
- Operativos en terreno para la captura y reposición de la TNE.
- Ampliación y reforzamiento del Programa Habilidades para la Vida (HPV).
- Activación de Dispositivos de Apoyo Psicosocial (DAPS).
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.