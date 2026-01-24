;

Junaeb entregará beneficios para estudiantes afectados por los incendios forestales: estas son las ayudas

Becas, alimentación y escuelas de emergencia son algunos de los apoyos que recibirán los damnificados por los siniestros. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Junaeb entregará beneficios para estudiantes afectados por los incendios forestales: estas son las ayudas

Junaeb entregará beneficios para estudiantes afectados por los incendios forestales: estas son las ayudas / Agencia Uno

En el marco de los incendios forestales que afectan a la zona centro-sur del país, el Ministerio de Educación, en coordinación con Junaeb, presentó un plan de apoyo integral para las comunidades educativas afectadas por el siniestro.

Durante una visita a la región del Biobío, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, y la directora nacional de Junaeb, Camila Rubio, dieron a conocer las iniciativas.

Revisa también:

ADN

Según informaron, las ayudas buscan el bienestar y la protección de los estudiantes a través de un apoyo económico y psicosocial durante el inicio del año escolar.

¿Cuáles son las medidas?

Entre las ayudas que se entregarán a los estudiantes afectados, según reportó 24 Horas, se encuentran las siguientes:

  • Escuelas Abiertas Junaeb de Emergencia: estarán dirigidas a niños, niñas y adolescentes afectados. Se habilitarán espacios seguros de cuidado, alimentación y recreación, al cuidado de monitores y monitoras.
  • Beca de emergencia: el beneficio otorgará un monto anual de $700.000 a estudiantes de educación superior, distribuido en hasta diez mensualidades. Para estudiantes de básica y media, será de $200.000. Deben acreditar daño en vivienda o enseres mediante la FIBE.
  • Reposición de lentes ópticos.
  • Reposición de audífonos: correspondientes a los dispositivos entregados durante el 2025.
  • Entrega de útiles escolares.
  • Reposición gratuita de la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE).
  • Operativos en terreno para la captura y reposición de la TNE.
  • Ampliación y reforzamiento del Programa Habilidades para la Vida (HPV).
  • Activación de Dispositivos de Apoyo Psicosocial (DAPS).

Contenido patrocinado

Las 10 canciones más grandes de Luis Alberto Spinetta, según Futuro

Las 10 canciones más grandes de Luis Alberto Spinetta, según Futuro

Lanzan página web para buscar a los animales perdidos tras los incendios forestales en el sur de Chile

Lanzan página web para buscar a los animales perdidos tras los incendios forestales en el sur de Chile

Cocinar para el calor: recetas para llevar en un cooler a la playa

Cocinar para el calor: recetas para llevar en un cooler a la playa

¡Modo camping activado! Descubre la tendencia que marca el verano 2026 cerca de Santiago

¡Modo camping activado! Descubre la tendencia que marca el verano 2026 cerca de Santiago

Un vibrante nuevo single: Harry Styles estrena la esperada &#039;Aperture&#039; y así se escucha

Un vibrante nuevo single: Harry Styles estrena la esperada 'Aperture' y así se escucha

Adulto mayor acusado de ser “falso damnificado” rompe el silencio tras funa: &#039;Miren cómo quedé&#039;

Adulto mayor acusado de ser “falso damnificado” rompe el silencio tras funa: 'Miren cómo quedé'

&#039;Esto está focalizado en patentes comerciales y profesionales&#039;: Max Luksic sobre iniciativa &#039;Patente en un Día&#039;

'Esto está focalizado en patentes comerciales y profesionales': Max Luksic sobre iniciativa 'Patente en un Día'

Martín White llegó a RadioActiva para presentar su versión de &#039;Nueva Vida&#039;: &#039;Hace mucho tiempo lo tenía en mente&#039;

Martín White llegó a RadioActiva para presentar su versión de 'Nueva Vida': 'Hace mucho tiempo lo tenía en mente'

Anne Hathaway y el mundo de la moda despiden a Valentino Garavani en Roma

Anne Hathaway y el mundo de la moda despiden a Valentino Garavani en Roma

Impacto en el mundo de la música: reconocido cantante da a conocer complejo estado de salud

Impacto en el mundo de la música: reconocido cantante da a conocer complejo estado de salud

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad