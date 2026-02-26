;

“Se puede detener el motor en marcha”: Sernac emite alerta por autos con problemas en el alternador (y este es el modelo)

El vehículo fue vendido en Chile entre los años 2025 y 2026. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) anunció una alerta de seguridad para un modelo de auto vendido en Chile por fallas en el sistema de carga de batería del vehículo (cable del alternador).

Se trata de los vehículos marca JAC, modelo JS8 PRO, el cual fue comercializado en Chile entre los años 2025 y 2026. A continuación, una imagen referencial del vehículo:

ADN

Según lo comunicado por el organismo, en ciertos vehículos, existe la posibilidad de que “el alternador pueda dejar de cargar la batería de manera parcial”.

ADN

“Esto provoca que se encienda la luz de advertencia en el tablero. Si el consumidor no atiende esta situación con prontitud, podría derivar en la detención del motor, así como en el fallo de los sistemas de dirección asistida eléctrica (EPS) y otros elementos de seguridad”, explican.

En tanto, el riesgo para los consumidores radica en que se puede “detener el motor en marcha y desactivar la dirección asistida, comprometiendo el control del vehículo y la seguridad de los ocupantes”, especifican desde el Sernac.

¿Qué deben hacer los consumidores afectados?

En primer lugar, los usuarios deben verificar si es que su vehículo se encuentra dentro de la alerta de seguridad identificándose con el número de VIN (disponible aquí).

De resultar afectado, hay que contactarse directamente con la empresa para acceder a la reparación del vehículo sin costo para los consumidores. A continuación, los puntos de información:

  • Teléfono/Call Center: 600 570 0006
  • Correo electrónico: servicioalcliente@gildemeister.cl
  • Sitio web: https://www.jacautoschile.cl/post-venta/alerta-de-seguridad/
  • Red de concesionarios: https://jacautoschile.cl/concesionarios/

