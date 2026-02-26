La previa del show de Paulo Londra en el Festival de Viña del Mar tuvo un capítulo inesperado y bien futbolero.

A pocas horas de subirse al escenario de la Quinta Vergara, el cantante argentino dejó por un momento los ensayos musicales para calzarse los botines y participar en una “pichanga” en el complejo deportivo de Everton.

El momento fue registrado por el propio club y difundido en redes sociales, donde se pudo ver al artista pasándola bien en la cancha de entrenamiento los “ruleteros” en la “Ciudad jardín”.

Lejos del protocolo y la formalidad, el argentino se mostró relajado, participativo y hasta celebrando algunos goles, en una escena que rápidamente llamó la atención de hinchas y seguidores del músico.

El propio Paulo Londra agradeció el gesto en redes sociales que tuvo el club tras regalarle una camiseta de la actual temporada, con su nombre y con el número 10 en la espalda, valorando la oportunidad y destacando el recibimiento que ha tenido durante su estadía en nuestro país.

Para el cantante, el fútbol funcionó como una pausa recreativa antes de enfrentar una de las presentaciones más importantes de su carrera en Chile.

Paulo Londra con la camiseta de Everton pic.twitter.com/gBhQyEilZv — Chilean Premier League (@AbranCancha8) February 26, 2026