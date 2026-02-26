;

VIDEOS. Artista que se presentará en el Festival de Viña fue sorprendido jugando una “pichanga” en las canchas de Everton

A falta de menos de 48 horas para que se presente en la Quinta Vergara, Paulo Londra disfrutó de un futbolito para entretenerse.

Damián Riquelme

Captura @evertonvina

Captura @evertonvina / @evertonvina

La previa del show de Paulo Londra en el Festival de Viña del Mar tuvo un capítulo inesperado y bien futbolero.

A pocas horas de subirse al escenario de la Quinta Vergara, el cantante argentino dejó por un momento los ensayos musicales para calzarse los botines y participar en una “pichanga” en el complejo deportivo de Everton.

Revisa también:

ADN

El momento fue registrado por el propio club y difundido en redes sociales, donde se pudo ver al artista pasándola bien en la cancha de entrenamiento los “ruleteros” en la “Ciudad jardín”.

Lejos del protocolo y la formalidad, el argentino se mostró relajado, participativo y hasta celebrando algunos goles, en una escena que rápidamente llamó la atención de hinchas y seguidores del músico.

El propio Paulo Londra agradeció el gesto en redes sociales que tuvo el club tras regalarle una camiseta de la actual temporada, con su nombre y con el número 10 en la espalda, valorando la oportunidad y destacando el recibimiento que ha tenido durante su estadía en nuestro país.

Para el cantante, el fútbol funcionó como una pausa recreativa antes de enfrentar una de las presentaciones más importantes de su carrera en Chile.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad