Tras avanzar a la Fase 3 de la Copa Libertadores, todo es festejo en O’Higgins, que logró una hazaña increíble en Brasil al eliminar a Bahía en su propia casa del certamen internacional.

Lucas Bovaglio, entrenador del “Capo de Provincia”, no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas en la conferencia de prensa posterior al partido, donde calificó este triunfo como un hecho histórico para el club de Rancagua.

“Este es el momento en el que empezamos a tomar dimensión de lo que conseguimos, y es imposible no emocionarse, porque es muy difícil para nosotros competir contra esta clase de equipos y siento que estuvimos a la altura”, señaló de entrada el DT.

“Hicimos un gran partido de local; tal vez no hicimos el partido que soñábamos acá, porque arrancó muy mal, pero tuvimos la capacidad y el carácter de no caernos con el segundo gol”, agregó el argentino.

En esa misma línea, afirmó que “el equipo me llena de orgullo. Me siento un privilegiado de estar en esta institución y de haber formado parte de, tal vez, uno de los capítulos más lindos en la historia de este club. Yo a los chicos los invité a que intenten que sus nombres queden para siempre en la historia de este club”.

Además, también dejó lindas palabras para los rancagüinos que viajaron hasta Brasil para seguir al equipo. “Lo más hermoso de todo fue que no estuvimos solos. Había más de 1.000 almas que viajaron más de 4.000 kilómetros y, corriendo a la par de los jugadores, nunca se callaron. Verlos disfrutar después del partido es totalmente conmovedor. El banderazo de ayer ya fue una caricia al alma y, el día de mañana, cuando emprendamos el retorno a Rancagua, sepan que fueron parte de un día que va a quedar para siempre”, cerró Bovaglio.

