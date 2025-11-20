;

Filtración bomba: la parrilla del Festival de Viña 2026 tendría presencia británica, italiana y argentina

El certamen viñamarino además ya habría confirmado a dos artistas chilenos.

Alejandro Basulto

Agencia Uno

Agencia Uno / Diego Martin

El Festival Internacional de Viña del Mar 2026 se desarrollará entre el 22 y el 27 de febrero, nuevamente bajo la señal de Mega, con Karen Doggenweiler y Rafael Araneda como anfitriones del certamen.

La lista completa de artistas será revelada este viernes 21 de noviembre, en un programa especial que se emitirá en horario prime. El espacio, titulado “Line Up Viña 2026”, estará a cargo de José Antonio Neme y Francisca García-Huidobro, y se transmitirá después de Meganoticias, tanto por televisión abierta como en la plataforma online del canal.

ADN

En paralelo, la organización informó que la venta de entradas se realizará a través de Puntoticket, con detalles que se darán a conocer en los próximos días.

Aunque el anuncio oficial se mantiene en reserva, La Tercera adelantó parte de la parrilla artística. Entre los nombres internacionales figuran Gloria Estefan, Juanes y el dúo británico Pet Shop Boys, quienes asumirán el rol anglo en el escenario de la Quinta Vergara. También desde argentina se suman Paulo Londra y la banda de cumbia Ke Personajes.

La filtración incluye además el debut en solitario de Matteo Bocelli, quien ya cautivó al público en 2024 junto a su padre, Andrea Bocelli. Por el lado nacional, destacan Mon Laferte, que regresa como uno de los números más esperados, y Pablo Chill-E, representante del género urbano.

