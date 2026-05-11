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Crisis en el ministerio de Ciencias: revelan la razón de la renuncia del subsecretario Rafael Araos

Araos presentó este lunes su renuncia, la que fue aceptada por el Presidente Kast. Además, dejaron sus puestos su jefa de gabinete y la encargada del departamento jurídico.

Mario Vergara

Agencia Uno

Agencia Uno

La salida definitiva de Rafael Araos de la Subsecretaría de Ciencias no fue un hecho fortuito, sino el desenlace de un conflicto de semanas que escaló este lunes con el retorno de la ministra Ximena Lincolao a suelo nacional.

El punto de ruptura se originó el pasado 30 de abril, cuando la secretaria de Estado instruyó a Araos la ejecución de un plan de desvinculaciones masivas bajo el contexto de ahorro fiscal impulsado por el Gobierno, asegura la Tercera,

El detonante: 40 desvinculaciones

La ministra solicitó al entonces subsecretario que procediera con el despido de cerca de 40 funcionarios, lo que representaba recortar el 30% de la dotación total de la repartición. Ante esta exigencia, Araos, quien gozaba de un alto perfil técnico como infectólogo de Harvard, se negó a visar las cartas de despido y puso su cargo a disposición.

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Una crisis en pausa

El conflicto se mantuvo en un estado de “pausa obligada” debido a la gira internacional de la ministra Lincolao por Estados Unidos bajo el programa “Choose Chile”. No obstante, antes de partir, la ministra dejó la instrucción personal de materializar los despidos, tarea que el subsecretario volvió a rechazar. A su regreso este lunes, y tras confirmar que Araos no cumpliría con la orden, la renuncia se hizo efectiva de inmediato.

El efecto dominó en el gabinete

La renuncia de Araos no fue aislada, ya que arrastró a su equipo de confianza en una señal de solidaridad y quiebre institucional:

  • Camila Skewes, jefa de gabinete, presentó su renuncia.
  • Alejandra Tagle, jefa de la División Jurídica, también dio un paso al costado.

Este descabezamiento administrativo ocurre en un momento crítico, ya que el ministerio había decidido recientemente fusionar los gabinetes de la cartera y la subsecretaría para reducir gastos, dejando a la ministra Lincolao sin sus principales asesores estratégicos.

Fuentes internas advierten que, más allá de los despidos, el ambiente laboral en el ministerio se ha vuelto “insostenible” entre la conducción de la ministra y los trabajadores.

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