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“No alcancé a llegar a la reja”: vecinas denuncian a sujeto que ataca a mujeres en Maipú

El involucrado no ha podido ser ubicado por las autoridades en Villa Los Héroes.

Felipe Romo

“No alcancé a llegar a la reja”: vecinas denuncian a sujeto que ataca a mujeres en Maipú

Un grupo de vecinas en la comuna de Maipú atraviesa una compleja situación debido a un sujeto que ha estado acosando y agrediendo a las mujeres del sector.

Según informó T13 se trata de un hombre en situación de calle que circula en Villa Los Héroes, quien ya registra varios episodios donde se registraron ataques a las vecinas.

“Vi muchos reportes en Sosafe ese día, justo cuando salía del colegio mi hija. Salí a buscarla porque ella generalmente se viene sola, tuve la mala suerte de toparme a este sujeto en la esquina de mi casa. Me siguió todo el camino. Llegué a la reja donde salen los niños para que me abrieran y se me abalanzó encima y me golpeó en la cara”, relató la afectada.

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Otro testimonio indicó que este mismo involucrado intentó besar a una niña de tres años, además de robarle a la madre de la menor. Además, otra vecina contó que el sujeto lanzó basura y intentó ingresar a su casa sin motivo.

Sin embargo las afectadas relataron que las autoridades no han encontrado una forma de lidiar con el acusado y alegaron una falta de seguridad en el sector. “Carabineros se lo lleva y lo suelta a las dos horas”, contó una vecina.

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