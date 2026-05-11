;

“Él es adicto al tramadol”: realizan dura acusación contra reconocido rostro de televisión

El periodista de espectáculos, Sergio Rojas, reveló la información en un nuevo capítulo de “Que te lo digo”.

Nicolás Lara Córdova

“Él es adicto al tramadol”: realizan dura acusación contra reconocido rostro de televisión

Este lunes, en un nuevo episodio de Que te lo digo de Zona Latina, el periodista de espectáculos, Sergio Rojas, realizó una dura acusación contra un reconocido rostro de televisión.

El periodista indicó que Julián Elfenbein tendría una adicción al tramadol, revelando que esto habría impedido su llegada a la conducción del programa Contigo en la Mañana de Chilevisión.

Revisa también:

ADN

La productora del matinal lo comenzó a llamar y Julián Elfelbein dejó de contestar el celular. Cayendo en una suerte de desconexión laboral y todo indicaría o lo que sus empleadores pensarían es que él habría caído víctima de esta sustancia. Él asume que es adicto al tramadol”, comentó Sergio Rojas.

Según indicó el periodista de espectáculos, el animador utilizaría este analgésico producto de un problema físico y además, para “tratar otro tipos de dolores” y que actualmente se encontraría inubicable.

“Julián estaría inubicable, por eso a última suben al señor (Roberto) Cox quien ni siquiera estaba pensado en asumir este rol tan importante”, indicó.

Además, Sergio Rojas reveló un antiguo problema que ya habría enfrentado Julián Elfenbein durante la grabación de Primer Plano.

“Pamela Díaz nos contó que había una distancia con Julián es que él en todas la pausas comerciales desaparecía, no compartía con el resto del equipo y que se iba al baño de manera misteriosa, lo que señalaban es que por este dolor y adicción es que él tomaba este tranquilizante para volver en mejores condiciones”, cerró.

Contenido patrocinado

Vacaciones de invierno 2026: Mineduc reitera cuándo parte el receso escolar en cada región

Vacaciones de invierno 2026: Mineduc reitera cuándo parte el receso escolar en cada región

Estabilidad, disfrute y seguridad emocional: Las claves del horóscopo para la tercera semana de mayo

Estabilidad, disfrute y seguridad emocional: Las claves del horóscopo para la tercera semana de mayo

¿Vendrán a Chile? Primavera Sound libera su cartel del 2026 con tremendos nombres internacionales

¿Vendrán a Chile? Primavera Sound libera su cartel del 2026 con tremendos nombres internacionales

NMIXX estrenó un documental sobre su paso en el Festival de Viña del Mar 2026: &#039;Glorioso&#039;

NMIXX estrenó un documental sobre su paso en el Festival de Viña del Mar 2026: 'Glorioso'

Alexis Sánchez emociona a todos con emotivas palabras y registros por el Día de la Madre: &#039;Siempre estaré ahí para ti&#039;

Alexis Sánchez emociona a todos con emotivas palabras y registros por el Día de la Madre: 'Siempre estaré ahí para ti'

¡Primer headliner! The Strokes confirma su regreso a Chile en Fauna Primavera 2026 y estas son las fechas del festival

¡Primer headliner! The Strokes confirma su regreso a Chile en Fauna Primavera 2026 y estas son las fechas del festival

Auditor impactó con su alocada travesía en 40 años de matrimonio en El Chacotero Sentimental: &#039;Me sacó a chuletas de la zona roja&#039;

Auditor impactó con su alocada travesía en 40 años de matrimonio en El Chacotero Sentimental: 'Me sacó a chuletas de la zona roja'

¡Vuelve la magia! The Beatles abrirá su primer museo oficial en la mítica azotea de Londres

¡Vuelve la magia! The Beatles abrirá su primer museo oficial en la mítica azotea de Londres

Los mejores looks de Sabrina Carpenter fuera de la alfombra roja

Los mejores looks de Sabrina Carpenter fuera de la alfombra roja

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad