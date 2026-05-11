“Él es adicto al tramadol”: realizan dura acusación contra reconocido rostro de televisión

Este lunes, en un nuevo episodio de Que te lo digo de Zona Latina, el periodista de espectáculos, Sergio Rojas, realizó una dura acusación contra un reconocido rostro de televisión.

El periodista indicó que Julián Elfenbein tendría una adicción al tramadol, revelando que esto habría impedido su llegada a la conducción del programa Contigo en la Mañana de Chilevisión.

“La productora del matinal lo comenzó a llamar y Julián Elfelbein dejó de contestar el celular. Cayendo en una suerte de desconexión laboral y todo indicaría o lo que sus empleadores pensarían es que él habría caído víctima de esta sustancia. Él asume que es adicto al tramadol”, comentó Sergio Rojas.

Según indicó el periodista de espectáculos, el animador utilizaría este analgésico producto de un problema físico y además, para “tratar otro tipos de dolores” y que actualmente se encontraría inubicable.

“Julián estaría inubicable, por eso a última suben al señor (Roberto) Cox quien ni siquiera estaba pensado en asumir este rol tan importante”, indicó.

Además, Sergio Rojas reveló un antiguo problema que ya habría enfrentado Julián Elfenbein durante la grabación de Primer Plano.

“Pamela Díaz nos contó que había una distancia con Julián es que él en todas la pausas comerciales desaparecía, no compartía con el resto del equipo y que se iba al baño de manera misteriosa, lo que señalaban es que por este dolor y adicción es que él tomaba este tranquilizante para volver en mejores condiciones”, cerró.