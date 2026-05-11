Universidad de Chile cayó ante Unión La Calera en la Copa de la Liga y ahora depende de un verdadero milagro para avanzar a las semifinales del torneo.

Fernando Gago fue bastante crítico con el arbitraje de Cristián Garay durante el encuentro, principalmente por las pérdidas de tiempo del cuadro “cementero”, aunque hubo una jugada puntual que también dejó muchas dudas entre los hinchas azules.

Recién iniciado el segundo tiempo, el juez mundialista sancionó penal por un supuesto agarrón de Daniel Gutiérrez sobre Nicolás Fernández, pero posteriormente revirtió su decisión tras revisar la acción en el VAR.

Este lunes, la ANFP liberó los audios de la conversación entre Garay y la cabina del videoarbitraje, donde quedó registrado un polémico intercambio mientras analizaban la jugada.

“¿Por qué cobró penal?”, se preguntaba uno de los jueces del VAR mientras repetían la acción. “El cuello… a mí no me llena el ojo. Los dos se van tomando”, comentaban los árbitros, evidenciando sus dudas sobre la infracción, antes de llamar al juez central para que revisara la jugada por su cuenta.

“Acá estamos todos por no penal”, le señalaron a Garay mientras este solicitaba más ángulos de la acción. Sin embargo, antes de que el árbitro comunicara oficialmente su decisión y entregara la explicación final, el video se corta. Además, en el estadio tampoco se escucharon los motivos de la anulación debido a una falla en el sistema de audio del recinto.