Familia de Nelson Acosta actualiza estado de salud del ex técnico de la Roja: esto se sabe / MARTIN BERNETTI

Este lunes la familia de Nelson Acosta publicó un comunicado donde actualizó el estado de salud del ex técnico de la Roja, quien se encuentra hospitalizado en la Clínica Isamédica de Rancagua.

El estratega, quien padece la enfermedad de Alzheimer desde el año 2017, sufrió una descompensación agravada por nuevas patologías que han deteriorado su condición en los últimos meses.

“Durante la noche del sábado 9 de mayo, y por recomendación del equipo médico tratante, se decidió trasladar a nuestro padre a un centro asistencial, con el objetivo de evaluar algunos exámenes recientes y realizar estudios complementarios. El traslado se realizó de forma preventiva y bajo supervisión”, indicaron Damián y Julio Acosta.

De acuerdo a lo informado por los hijos de Nelson Acosta, el ex entrenador de la Roja en Francia 1998 permanecerá algunos días hospitalizado para “realizar todos los exámenes y estudios necesarios en un centro que ha acompañado su atención médica durante años y donde existe un conocimiento acabado de su condición clínica.

Además, la familia transmitió tranquilidad, debido a que se trataría a una instancia orientada a la “prevención, control y estudio”.

“Como familia, seguiremos enfocados en su bienestar, procurando siempre que reciba la atención adecuada, en un entorno de respeto, cuidado y tranquilidad”, cerraron.