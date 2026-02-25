El fútbol chileno ya tiene al primer DT caído del 2026: “Se ha puesto término a la relación laboral” / Pablo Ovalle Isasmendi

Tras cuatro fechas disputadas, Javier Torrente se convirtió en el primer DT caído de la temporada 2026 del fútbol chileno.

A través de un comunicado oficial, Everton anunció este miércoles la salida del entrenador argentino, luego de sumar cuatro derrotas consecutivas en el Campeonato Nacional.

"Everton de Viña del Mar informa a la Comunidad Oro y Cielo y a los medios de comunicación que, de común acuerdo, se ha puesto término a la relación laboral entre nuestro club y el cuerpo técnico liderado por Javier Luis Torrente", señaló el cuadro viñamarino.

“Agradecemos su profesionalismo, su calidad humana y su cariño por la institución, el que han demostrado cada vez que ha sido requerido. Le deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos profesionales”, agregó el club.

Además, Everton confirmó que la dirigencia ya está trabajando “arduamente para definir a su nuevo cuerpo técnico”.

Por el momento, el equipo de Viña del Mar será dirigido por un cuerpo técnico interino liderado por Davis González, DT de la serie Proyección.

Actualmente, los “ruleteros” se ubican en el último lugar del Campeonato Nacional, sin puntos. En la próxima fecha visitarán a Universidad de Concepción, que tiene 7 unidades y está en el octavo puesto.