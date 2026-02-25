;

El fútbol chileno ya tiene al primer DT caído del 2026: “Se ha puesto término a la relación laboral”

A través de un comunicado oficial, Everton anunció la salida del técnico Javier Torrente.

Daniel Ramírez

El fútbol chileno ya tiene al primer DT caído del 2026: “Se ha puesto término a la relación laboral”

El fútbol chileno ya tiene al primer DT caído del 2026: “Se ha puesto término a la relación laboral” / Pablo Ovalle Isasmendi

Tras cuatro fechas disputadas, Javier Torrente se convirtió en el primer DT caído de la temporada 2026 del fútbol chileno.

A través de un comunicado oficial, Everton anunció este miércoles la salida del entrenador argentino, luego de sumar cuatro derrotas consecutivas en el Campeonato Nacional.

"Everton de Viña del Mar informa a la Comunidad Oro y Cielo y a los medios de comunicación que, de común acuerdo, se ha puesto término a la relación laboral entre nuestro club y el cuerpo técnico liderado por Javier Luis Torrente", señaló el cuadro viñamarino.

Revisa también:

ADN

“Agradecemos su profesionalismo, su calidad humana y su cariño por la institución, el que han demostrado cada vez que ha sido requerido. Le deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos profesionales”, agregó el club.

Además, Everton confirmó que la dirigencia ya está trabajando “arduamente para definir a su nuevo cuerpo técnico”.

Por el momento, el equipo de Viña del Mar será dirigido por un cuerpo técnico interino liderado por Davis González, DT de la serie Proyección.

Actualmente, los “ruleteros” se ubican en el último lugar del Campeonato Nacional, sin puntos. En la próxima fecha visitarán a Universidad de Concepción, que tiene 7 unidades y está en el octavo puesto.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad