Corte incendiario: revelan qué le dijeron Karen y Rafa a Asskha tras el abrupto corte en Viña 2026

Una fuente destapó el diálogo fuera de micrófono en la Quinta Vergara.

Nelson Quiroz

25 DE FEBRERO DEL 2026 / VIÑA DEL MAR La humorista Asskha Sumatra recibe Gaviota de Oro y de Plata en la Quinta Vergara, durante la Cuarta noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026. FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO

25 DE FEBRERO DEL 2026 / VIÑA DEL MAR La humorista Asskha Sumatra recibe Gaviota de Oro y de Plata en la Quinta Vergara, durante la Cuarta noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026. FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO

La abrupta interrupción de la rutina de Asskha Sumathra en la cuarta noche del Festival de Viña del Mar 2026 sigue generando repercusiones.

Aunque sobre el escenario el momento se vio confuso, con pifias, micrófono apagado y salida inmediata a comerciales, ahora se conocieron detalles del intercambio que ocurrió fuera de micrófono con los animadores.

Según reveló Priscilla Vargas, conductora de “Tu Día” de Canal 13, una fuente presente en la Quinta Vergara explicó que el corte respondió estrictamente a un tema de tiempo.

Fue entonces cuando Karen Doggenweiler intentó tranquilizarla, según indicó la conductora, con un mensaje directo: “Sí, te fue excelente”.

La revelación da una nueva perspectiva al momento que desató acusaciones de censura en redes sociales. En conferencia de prensa, Asskha sostuvo que “todos los artistas tenemos un tiempo” y que es fundamental respetar al número que viene después, descartando malas intenciones.

Pese a la polémica, la comediante se llevó ambas Gaviotas y dejó al “Monstruo” pidiendo más, confirmando que, más allá del corte, su paso por Viña 2026 fue uno de los más comentados del festival.

