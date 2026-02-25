;

“Paqui Meneghini es un gran técnico, pero no quiero que le vaya bien el domingo”

“Paqui sabe que yo le deseo lo mejor y espero pueda ganar desde la otra fecha, no en esta”, comentó el delantero de Colo Colo, Maximiliano Romero, en la antesala del Superclásico.

Daniel Ramírez

Maximiliano Romero, delantero de Colo Colo, palpitó el duelo de este domingo contra Universidad de Chile y reconoció que de su parte hay ansiedad, ya que será su primer Superclásico con la camiseta del “Cacique”.

“Uno está ansioso y el equipo está pensando mucho en lo que puede llegar a suceder el domingo, pero vamos paso a paso para poder dar un buen espectáculo y dejar los tres puntos en casa”, señaló el artillero albo en diálogo con DSports.

En la misma línea, el “Tigre” anticipó su reencuentro con Francisco Meneghini, quien fue su DT en O’Higgins el año pasado. “Compartimos seis meses y nos fue bastante bien en O’Higgins. El fútbol es de resultados y con la U no se le están dando, pero a mi gusto, Paqui es un gran técnico, con mucho trabajo y mucho esfuerzo”, comentó.

“Hoy en día no le está yendo bien y este domingo tampoco quiero que le vaya bien, porque se enfrentará con nosotros. Pero Paqui sabe que yo le deseo lo mejor y espero pueda ganar desde la otra fecha, no en esta”, agregó Maxi Romero, entre risas.

Asimismo, el atacante argentino aseguró que puede sacar ventajas el domingo, puesto que conoce las estrategias de Meneghini. “Hay un par de jugadas que ya las conozco. No me puede llegar a sorprender. Mañana me voy a poner a hacer la tarea para tratar de que Paqui no me sorprenda con nada”, concluyó el ariete de Colo Colo.

