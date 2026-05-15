Fiscalía inicia investigación de oficio por filtración en causa de carabinero fallecido en Puerto Varas

La madre del suboficial mayor de carabineros asesinado en Puerto Varas, Javier Figueroa Manquemilla, llegó esta mañana al edificio del Ministerio Público de Puerto Montt para conversar con la fiscal del caso, a fin de conocer detalles de la causa que lleva adelante la Fiscalía.

Marlene Manquemilla llegó a la capital regional de Los Lagos por su voluntad para pedir antecedentes de la causa, saber de las filtraciones de la investigación y pedir el cambio de la fiscal por la muerte de su hijo, hecho ocurrido el pasado 11 marzo pasado en Puerto Varas.

La mujer dijo que no permitirá que la causa se cierre y exigirá que se le entreguen los antecedentes de la investigación.

“Nosotros no vinimos a hacer ningún desorden, nada, solo venimos a pedir justicia, y que se sepa la verdad. A lo mejor no quieren seguir investigando más o querían cerrar el caso, pero el caso no se va a cerrar, porque yo, como mamá, voy a hacer hasta lo último”, señaló.

“Cuando el general vino acá a Puerto Montt y vinieron al velorio y funeral, él mismo dijo que los culpables iban a caer”, recordó la mujer.

Por su parte, la Fiscalía Regional de Los Lagos inició una investigación de oficio para esclarecer una eventual filtración de antecedentes relacionados con la causa.

La decisión fue instruida por la fiscal Regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, luego de la difusión de antecedentes en distintos medios de comunicación sobre una investigación que se mantiene vigente y bajo reserva legal.

Hace pocos minutos, la madre de su oficial Figueroa ingresó al edificio de la Fiscalía Regional de Los Lagos para conversar con la fiscal de la causa en Puerto Montt

Según informó el Ministerio Público mediante un comunicado, las diligencias buscan determinar si existió una vulneración al deber de reserva que rige este tipo de causas, además de establecer posibles responsabilidades asociadas a la divulgación de información.

Desde la Fiscalía recalcaron que el inicio de esta investigación no implica confirmar, validar ni descartar la autenticidad o veracidad de los contenidos difundidos públicamente, ya que precisamente esos antecedentes forman parte de las diligencias que serán desarrolladas.