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Ministra Steinert tras polémica presentación en el Congreso: “No esperaba la exigencia de un plan de seguridad concreto”

La titular de Seguridad Pública reconoció que no anticipó la presión parlamentaria para presentar una estrategia formal contra el crimen.

Nelson Quiroz

Agencia Uno

Agencia Uno / Oscar Guerra

La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, reconoció que no anticipó que el Congreso exigiría un plan de seguridad “estructurado y concreto”, en medio de las críticas que ha enfrentado el Gobierno por la falta de una hoja de ruta clara en materia de combate al crimen.

Las declaraciones de este viernes surgieron luego de su cuestionada exposición en la Cámara de Diputados y Diputadas, donde parlamentarios de oposición y parte del oficialismo apuntaron a la ausencia de un documento formal con medidas, plazos y objetivos definidos.

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Trinidad Steinert / Oscar Guerra

En conversación con Radio Agricultura, la ministra Steinert aseguró que uno de los aspectos que más le ha sorprendido desde que asumió el cargo es precisamente la presión por presentar un plan escrito.

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“Hay aspectos más complejos que me llaman la atención, como esta demanda que yo no me esperaba de la exigencia de un plan de seguridad estructurado, concreto”, afirmó.

La secretaria de Estado explicó que inicialmente entregaron antecedentes ante una comisión del Senado, pero reconoció que estos no cumplieron con las expectativas parlamentarias. “Aparentemente no quedaron conformes, vieron que no tenía o reunía los requisitos que ellos esperaban, entonces tuvimos que volver a plantearlo luego en la Cámara de Diputados; ayer lo expuse en un seminario en La Tercera, y cada vez que me preguntan trato de poder explicarlo con mayor detención”, sostuvo.

Ante el aumento de las críticas, la ministra anunció que el Ejecutivo formalizará la estrategia mediante una resolución exenta que será presentada en los próximos días. “Se va a dar cuenta de ello de manera formal, por escrito, con formato y todo”, indicó.

La titular de Seguridad también defendió la gestión de su cartera, creada en 2025 en medio de la crisis delictual que enfrenta el país. En ese contexto, pidió considerar el corto tiempo que lleva funcionando la administración. “Otros gobiernos se demoraron mucho más; nosotros llevamos 60 días”, señaló.

La ministra además abordó los cuestionamientos hacia su liderazgo y aseguró percibir “hostilidad” durante su paso por la Cámara, especialmente luego de que no se le permitiera utilizar una presentación en PowerPoint durante su exposición.

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