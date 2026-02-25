Huachipato se despidió de la Copa Libertadores este martes tras perder como local ante Carabobo. El equipo venezolano se impuso por 2-1 en Talcahuano y avanzó a la Fase 3 del torneo continental.

Tras el encuentro, el arquero Rodrigo Odriozola expresó su tristeza y frustración por la eliminación de su equipo. “Tuvimos oportunidades para ganar el partido, pero no pudimos concretarlas y ellos concretaron las pocas que tuvieron. Estamos muy tristes. No hay muchas ganas de hacer análisis. Necesitábamos ganar el partido, y no se ganó”, señaló.

Días antes del partido, los “acereros” perdieron a su gran figura, Maximiliano Gutiérrez, quien fichó por Independiente de Avellaneda.

Al ser consultado sobre la partida de Gutiérrez, Odriozola comentó: “Maxi era un jugador importante, le daba una calidad extra al equipo. Pero nosotros nos tenemos que acomodar y resolver. Si somos un equipo que depende solo de Maxi Gutiérrez, no podemos seguir jugando el torneo”.

“Nos alegra mucho lo de Maxi, ojalá que le vaya bien, pero nosotros tenemos jugadores recontra preparados para suplirlo”, agregó el portero uruguayo.

Por último, el guardameta de Huachipato apuntó a pelear los primeros puestos del Campeonato Nacional. “Si bien la idea era no perder el foco en el torneo local, teníamos ganas de seguir avanzando en Copa Libertadores, era un paso importante en todo sentido. Pero recién empieza el año, tenemos muchas ganas de pelear arriba”, concluyó.