Mujer resulta electrocutada en Playa La Boca de Concón: SEC apunta a instalaciones eléctricas irregulares

Una mujer de 41 años resultó electrocutada al tocar uno de los fierros de acceso a un local comercial en el sector de Playa La Boca, en la comuna de Concón, región de Valparaíso.

Según información preliminar, el hecho ocurrió cerca del mediodía del pasado miércoles, cuando la afectada participaba en una actividad municipal, consignó el diario La Estrella de Valparaíso.

Tras recibir la descarga eléctrica, la mujer fue trasladada al Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar. Actualmente, se encuentra estable y se descartaron complicaciones cardíacas asociadas al incidente.

Presuntas irregularidades en instalaciones eléctricas

De acuerdo con el director regional de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), Patricio Velásquez, el hecho se habría originado por la presencia de instalaciones eléctricas irregulares.

Según detalló la autoridad, el local comercial ya había sido fiscalizado anteriormente y “arrojó una serie de deficiencias que fueron informadas al responsable del recinto para que fueran subsanadas”.

“Hemos iniciado una investigación para determinar el estado actual de las instalaciones eléctricas”, añadió. En tanto, la familia de la mujer presentó una denuncia ante Carabineros.