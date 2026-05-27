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FOTO. Acusan a Camilo Huerta de mantener relaciones pagadas con reconocido conductor de TV: “Me pagó bien...”

En el capítulo más reciente del programa “Que te lo digo”, el comunicador desmintió la acusación realizada por Marité Matus.

Nicolás Lara Córdova

Acusan a Camilo Huerta de mantener relaciones pagadas con reconocido conductor de TV: “Me pagó bien...”

Este miércoles, en el episodio más reciente de Que te lo digo, la periodista de espectáculos Paula Escobar reveló detalles de la querella presentada por Camilo Huerta contra Marité Matus por injurias graves.

La comunicadora señaló que, según la defensa del personal trainer, Marité Matus habría afirmado que su expareja incursionó en relaciones homosexuales por las que supuestamente recibió dinero.

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Además, Sergio Rojas aseguró que en la querella aparece un mensaje entre Camilo Huerta y un supuesto amigo, donde la expareja de Matus habría indicado que tuvo relaciones con un “periodista”, identificado con las iniciales J.A.N.

En esa línea, Rojas comentó que José Antonio Neme sería la persona que, supuestamente, le habría pagado a Camilo Huerta para mantener relaciones sexuales.

Por su parte, Paula Escobar leyó parte de la querella presentada por Camilo Huerta, donde se indica que: “Marité Matus presentó fotografías de un teléfono celular que orienta maliciosamente a que se trataría del teléfono de Camilo Huerta y donde el querellante no tan solo mantendría relaciones extramaritales con mujeres, sino que además con hombres a cambio de dinero”.

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José Antonio Neme desmiente a Camilo Huerta: “Nunca lo he visto en mi vida”

El panel de Que te lo digo se puso en contacto con José Antonio Neme quien desmintió la información que trascendió en la querella.

“Me había llegado ese dato, es una huevada. Lo vi una vez en mi vida en un festival, lo presenté y punto. No sabía ni quién era. Es imposible”, comentó Neme.

“Yo también podría decir que me acosté con Britney, ¿cachay? Me da lo mismo que lo hable, si es tan idiota la huevada, además, no tiene ningún sentido, yo no tengo ninguna relación con él. Cualquiera puede decir cualquier cosa”, cerró.

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