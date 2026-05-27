El básquetbol mundial pone sus ojos en Santiago: Maipú recibirá la FIBA 3×3 Youth Nations League 2026

La comuna de Maipú recibirá una de las citas más atractivas del baloncesto urbano del continente y marcará un hito en la historia deportiva de Chile.

A partir del próximo 27 de junio, el Gimnasio Olímpico Santiago Bueras será la sede oficial de la Conferencia América de la FIBA 3×3 Youth Nations League 2026.

El certamen congregará a las delegaciones masculinas y femeninas en categoría Sub23 de Estados Unidos, Canadá, Argentina, Puerto Rico, Islas Caimán y Chile, quienes disputarán un único cupo por categoría al Mundial de China.

Esta competencia de proyección global forma parte de un circuito internacional compuesto por 18 conferencias en todo el mundo. El evento es organizado en conjunto por la Federación de Básquetbol de Chile (FebaChile) y la Municipalidad de Maipú, y cuenta con el respaldo del Instituto Nacional de Deportes (IND).

La presidenta de FebaChile, Karin Heerwagen, destacó el valor de que la comuna albergue un torneo de este calibre e hizo hincapié en su alianza con el municipio.

“La realización de la FIBA 3×3 Youth Nations League 2026 – Américas en Maipú viene a consolidar el compromiso de la Federación de Básquetbol de Chile con el desarrollo de la disciplina y la organización de eventos a nivel internacional“, comentó.

“Además, este trabajo en conjunto con la comuna de Maipú, demuestra una vez más como la colaboración entre instituciones puede abrir nuevas oportunidades para nuestros deportistas, la comunidad y el crecimiento del deporte en Chile", añadió.

Impacto comunal

“Este evento no solo impulsa el deporte, sino también el turismo, el comercio local, lo que debe ser un tremendo orgullo para Maipú, ya que la comuna se posicionará como un referente deportivo a nivel internacional”, complementó Heerwagen.

Por su parte, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, valoró el hecho de que este evento “nos posiciona en el circuito deportivo mundial”.

Además, apuntó al impacto social y la inspiración que este campeonato generará en la zona: “También nos permite acercar el deporte de alto nivel a nuestras vecinas y vecinos, especialmente a niños, niñas y jóvenes”.

Un desafío interesante

En lo deportivo, las escuadras locales buscarán hacerse fuertes en casa. El head coach de las selecciones nacionales de 3×3, Gustavo Vega, valoró positivamente la preparación de sus dirigidos para esta cita:

“Será muy positivo jugar esta FIBA 3×3 Youth Nations League 2026 en Maipú“, comenzó destacando, haciendo hincapié en la importancia de que los jugadores puedan ”jugar este evento cerca de sus familias, por lo que aguardan impacientes que llegue el 27 de junio”.

Respecto al gran nivel de las selecciones rivales, el técnico Vega concluyó: “Los rivales a los que enfrentaremos tienen mucha tradición en el 3×3, cada vez le toman más importancia a esta especialidad. Creemos que será una conferencia muy dura, así que esperamos el apoyo de la gente para poder dejar a Chile en lo más alto”.

El torneo se desarrollará durante seis días. El fixture oficial de la competencia y el proceso para la venta de entradas se darán a conocer próximamente a través de las plataformas digitales de la municipalidad y los organizadores.