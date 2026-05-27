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VIDEO. “¿Te da risa mi hijo, imbécil?“: Dos streamers peruanos protagonizan pelea en pleno restaurante en Japón

El influencer ‘Kingteka’ perdió los estribos por un comentario de su compañero.

Felipe Romo

“¿Te da risa mi hijo, imbécil?“: Dos streamers peruanos protagonizan pelea en pleno restaurante en Japón

Dos streamers protagonizaron un tenso momento durante su gira en Japón mientras realizaban una transmisión en vivo mediante la plataforma Kick.

Abraham Gil más conocido como “Kingteka” en el mundo de las redes sociales, tuvo un momento de furia por un comentario emitido por su colega “Bebote”, de nombre Jorge Quispe, quien se habría burlado de la condición de su hijo.

Resulta que el pequeño tendría una compleja dificultad en su desarrollo por lo que terapias y apoyo profesional para que pueda hablar con normalidad. Sin embargo, su diagnóstico oficial se mantiene en un contexto privado del influencer.

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La supuesta burla por parte de “Bebote” enfureció a “Kingteka”, quien lanzó los implementos de grabación y golpeó a su compañero en la cabeza. Seguido de esto, comenzó a recriminarle su comentario: “¿Te da risa lo que tiene mi hijo, imbécil?“.

Quispe reaccionó a la agresión con sorpresa, y se defendió diciendo que no tenía idea de la condición del hijo de su colega.

“Hermano, no lo sabía webón. No lo sabía si no, no te lo hubiera dicho”, alegó cuando siguió escalando el conflicto.

Horas más tarde “Kingteka” realizó una transmisión en vivo donde se refirió a esta situación diciendo “no me arrepiento. El que no respete a mi hijo siempre va a recibir lo mismo de mi parte. La disculpa era por las formas, no por el fondo”.

Por el lado de “Bebote” anunció que tomará acciones legales contra su compañero y lo denunciará por agresión a la policía japonesa. Además, confirmó que ya no participará con él y dejó el lugar que ambos compartían.

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