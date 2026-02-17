Técnico europeo y su frustrado acuerdo para dirigir a club chileno: “Yo no voy a demostrar, después de tantos años de trayectoria, lo que tengo o no”

El pasado fin de semana, mediante un comunicado en redes sociales, General Velásquez confirmó la incorporación de Nikolaos Issaris como nuevo director técnico del club.

Sin embargo, luego de tres días, el conjunto de la Segunda División confirmó la salida anticipada del DT griego, esto a raíz de un quiebre entre el club y el grupo inversionista encargado de traer al técnico heleno.

En el comunicado emitido este martes, el club aseguró el entenador europeo “poseía licencia ‘UEFA A’ y no ‘UEFA PRO’”, requisito necesario para su homologación, exigida por las bases del campeonato de la ANFP.

En conversación con ADN Deportes, Nikolaos Issaris comentó detalles de su frustrada llegada al fútbol chileno. “Personalmente, fui cuidadoso, ya que conocía que aún no existía un acuerdo entre los inversionistas. Estas situaciones ocurren en el fútbol y corresponden a temas que competen a los inversionistas y a la directiva”, expresó el DT de 42 años.

“En relación con algunas publicaciones sobre mis licencias, soy entrenador oficialmente desde 2006, con 19 años de trayectoria. No voy a entrar en comentarios ni a demostrar, después de tantos años, lo que tengo o lo que no tengo”, aclaró.

Por último, manifestó lo positivo de su fugaz paso por Chile. “Puedo decir con certeza que me gustó mucho la ciudad y su gente, quienes me recibieron con afecto desde el primer momento”, cerró Nikolaos Issaris en ADN Deportes.