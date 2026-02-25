Programación equipos chilenos en Copa Libertadores: ¿qué partidos se juegan hoy, 25 de febrero, y quién transmite por TV?

18 de Febrero de 2026/RANCAGUA ,durante el partido válido por la fase 2 de copa libertadores, entre O'Higgins vs Bahia, disputado en el Estadio El Teniente de Rancagua. FOTO: MARIO GOMEZ/AGENCIA UNO / Mario Gomez/Agencia Uno

Hoy, miércoles 25 de febrero, continúa la disputa de la vuelta de la segunda fase de la Copa Libertadores de América, instancia que contará con la presencia de dos equipos chilenos.

Tras la eliminación de Huachipato, O’Higgins busca acompañar en fase de grupos a Coquimbo Unido y Universidad Católica.

Equipos chilenos en Copa Libertadores 2025

El encargado de continuar la acción esta semana será O’Higgins, que visitará a Bahia buscando defender el 1-0 de la ida en Rancagua.

El choque de los acereros ante el conjunto brasileño comenzará a las 19:00 horas en el Arena Fonte Nova.

Este partido será transmisión en vivo por las plataformas de ADN Deportes, y por TV en la señal de Chilevisión e ESPN y en streaming por Disney+.