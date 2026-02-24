;

VIDEO. La historia del Bodø/Glimt, la revelación vikinga que sacude Europa

Desde el Círculo Polar Ártico, el club noruego eliminó al Inter de Milán y firmó uno de los mayores batacazos alcanzando a octavos de final de la Champions League 2025/26

ADN Radio

Matías Zurita

La historia del Bodo/Glimt

El equipo sensación de Europa suma seis triunfos consecutivos, aprovechando que la liga está detenida desde noviembre en Noruega a causa del clima.

Fundado en 1916 en Bodø, una ciudad con tan solo 53.700 habitantes, el “Rayo” (“glimt” en noruego) se transformó en el principal referente futbolístico del norte de Noruega. Con 110 años de vida, disputa sus encuentros en el Aspmyra Stadion, recinto con capacidad para ocho mil personas donde construyó una localía fuerte pese al frío del Círculo Polar Ártico.

A lo largo de su historia rompió barreras territoriales. En 1975 fue el primer club del norte en ganar la Copa de Noruega y más tarde logró consolidarse en la máxima categoría. En la última década sumó títulos locales y consolidó un proyecto sustentado en el desarrollo juvenil y un estilo ofensivo innegociable. Desde 2020 hasta la fecha han logrado obtener 4 Ligas de Noruega.

El proceso reciente tiene como líder al técnico noruego Kjetil Knutsen, quien potenció una identidad dinámica y valiente. Bajo su conducción alcanzó los cuartos de final de la Conference League en 2022 y la semifinal de Europa League en 2024/25, dando señales del salto competitivo. Una de sus principales figuras es el joven noruego, Jens Petter Hauge, quien ha convertido 5 goles en la presente Champions.

El plantel actual se ha caracterizado por un funcionamiento colectivo que está sobre las individualidades, con futbolistas formados en la institución y otros potenciados por el modelo. Intensidad, presión alta y verticalidad son rasgos que explican su crecimiento. La campaña 2025/26 en la UEFA Champions League ya es histórica: triunfos ante Manchester City y Atlético de Madrid, además de la reciente eliminación del Inter de Milán en playoffs con un global de 5-2.

Diversos medios extranjeros reaccionaron a la hazaña noruega: “El Bodo Glimt protagoniza el cuento de hadas de esta Champions tras eliminar al Inter de Milán”, mencionaba Cadena Ser de España. Mientras El Periódico de Ceuta publicaba lo siguiente: “El «milagro» noruego tumba al gigante italiano en San Siro”.

