La autocrítica en Huachipato tras caer de la Copa Libertadores: “Podríamos haber jugado toda la noche y no hacíamos un gol”

Huachipato no pudo ante Carabobo y quedó eliminado de la Copa Libertadores, marcando además la primera vez que un equipo venezolano deja fuera a uno chileno en una llave directa.

Tras el encuentro, el técnico “acerero”, Jaime García, analizó la derrota y apuntó a la falta de eficacia como el principal problema de su equipo.

“En el primer tiempo partimos bien y generamos varias ocasiones claras. No supimos contrarrestar la contra y luego vino un tiro libre en el que no hay mucho que hacer. Son aspectos que debemos mejorar”, señaló inicialmente el entrenador.

“El segundo tiempo fue totalmente nuestro, atacamos por dentro y por fuera, quizás de manera desordenada. Podríamos haber jugado toda la noche y no hacíamos un gol. El equipo tiene cosas buenas y otras que debemos corregir, como lo del primer tiempo”, añadió.

Respecto al impacto de la eliminación, García concluyó: “Siempre golpea, pero eso lo tengo que manejar yo como líder. Ahora se viene Limache, un rival muy duro. Debemos ser inteligentes y dosificar el plantel. Este partido ya pasó, quedamos fuera de la copa y tenemos que enfocarnos en el campeonato”.