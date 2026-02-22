;

¿Quién es “El Mencho”? El capo más buscado de México fue abatido por el gobierno este domingo

Nemesio Oseguera Cervantes lideró por más de una década al Cártel Jalisco Nueva Generación, expandiendo el tráfico de drogas, la extorsión y el control territorial en distintos estados.

Cristóbal Álvarez

Durante este domingo, el gobierno de México confirmó la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho, considerado por años el líder criminal más poderoso del país y jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La información fue presentada como un golpe clave en la ofensiva contra el crimen organizado y se produjo en medio de presiones del presidente estadounidense Donald Trump, quien había advertido posibles acciones directas contra organizaciones criminales en territorio mexicano.

Incluso, las autoridades estadounidenses y mexicanas lo consideraban la principal pieza del narcotráfico tras la captura o caída de otros líderes históricos.

¿Quién es El Mencho?

Oseguera nació en la localidad de Naranjo de Chila, en el estado de Jalisco. Era hijo de campesinos que emigraron a California, donde fue detenido en la década de 1980.

Con el paso de los años, inició su carrera en el narcomenudeo, luego como sicario y jefe de plaza, hasta consolidarse como uno de los principales líderes del narcotráfico a nivel internacional.

Bajo su mando, el Cártel Jalisco Nueva Generación se expandió rápidamente por distintos estados del país. La organización se consolidó en el tráfico de cocaína, metanfetamina y, en los últimos años, fentanilo hacia Estados Unidos, además de desarrollar redes de extorsión y control territorial.

El grupo también se caracterizó por ataques directos contra policías y fuerzas militares, lo que reforzó la reputación de Oseguera como uno de los líderes más violentos del crimen organizado.

