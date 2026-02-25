“Le duró tres días...”: viralizan registro de Fran Maira renovando el mismo auto de lujo que chocó en La Dehesa

El martes por la noche la cantante y exchica reality Fran Maira protagonizo un accidente de tránsito en La Dehesa, en Santiago.

Cerca de las 21:45 horas la artista chocó su vehículo con una moto y el impacto dejó en estado grave al repartidor.

Con el pasar de las horas han salido a la luz distintos videos de cámaras de seguridad que muestran el lugar del incidente. De hecho, se respaldaría el testimonio del afectado.

Eso sí, también se ha hecho viral otro registro previo que no tiene que ver con el choque, sino con el Mercedes Benz de Maira.

Hace poco el auto de lujo había pasado por el taller para darle nuevos aires y cambiar el color blanco original. La idea fue darle un leve rosa a la máquina y hacer otros arreglos como pintas las llantas.

La ex Gran Hermano gritó de la emoción al ver el cambio. “Está la raja, la cagó... te amo”, fue parte de lo que expresó a uno de los responsables del taller donde se hicieron los ajustes.

Los comentarios de internauras no se hicieron esperar. “Tres días le duró la we...”, “Cag... la nave” y “No van a creer lo que pasó”, fueron algunas de las reacciones.

@log.graphics.wrap Momento maravilloso @franmaira___ reacción a su nuevo color a esta Mercedes con Wrap palo rosa delicado pero con carácter Y elegancia pintura de caliper llantas @jota_549 y el encargado de brillo como siempre @detailingjv_chile Pulido y sellado cerámico . ♬ sonido original - Log graphics Wrap