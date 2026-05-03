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Mosa explica cómo influirá Jaime Pizarro en el mercado de fichajes de Colo Colo y aborda la chance de “repatriar” a Alexis Sánchez

El presidente de Blanco y Negro comentó el arribo del ex Ministro del Deporte a la directiva de Blanco y Negro.

Carlos Madariaga

Mosa explica cómo influirá Jaime Pizarro en el mercado de fichajes de Colo Colo y aborda la chance de “repatriar” a Alexis Sánchez

Mosa explica cómo influirá Jaime Pizarro en el mercado de fichajes de Colo Colo y aborda la chance de “repatriar” a Alexis Sánchez / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

En la previa al encuentro entre Colo Colo y Coquimbo Unido, apareció en el Monumental una cara nueva del directorio de Blanco y Negro, Jaime Pizarro.

El “Kaiser” tendrá, además, un rol directivo en torno a la gestión del plantel, cuestión que aclaró, considerando que muchos pensaron que dicha situación iba en desmedro de la gerencia deportiva que lidera Daniel Morón.

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“La idea es apoyar este proceso, tanto a nivel interno del seguimiento y evaluación de jugadores, la apreciación del cuerpo técnico. En un mercado pueden producirse salidas e ingresos, ahí tendremos que ver cuál es el requerimiento del plantel y las potencialidades de incorporar algún jugador”, comentó Pizarro, sin siquiera apuntar a posibles nombres.

Recién he conversado con el cuerpo técnico y con la gerencia técnica recién compartiré esos temas durante la semana que viene. Ahí ya veremos cómo vamos a trabajar. Es un tema en evaluación”, recalcó en torno a su rol, lo que fue refrendado por Aníbal Mosa.

“Pizarro tiene a generar un trabajo con Morón, con Héctor Tapia, con Tatiele Silveira y el fútbol femenino. Está conociendo a toda la gente. Es un aporte para el área de fútbol, que nos interesa fortalecer. Morón sigue siendo el gerente, Pizarro es un representante del directorio dentro de la organización. Todos ellos, junto al DT y la Comisión Fútbol, vamos a ver el mercado de fichajes, pero esto tiene que tener una mirada de mediano y largo plazo”, recalcó, desestimando que siquiera estén evaluando el retorno de Alexis Sánchez.

“No hemos conversado de fichajes, la semana fue muy ajetreada. Esperamos que el directorio se empape con la organización. No estamos pensando en eso todavía”, cerró Mosa.

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