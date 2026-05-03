;

VIDEOS. Correa sigue al alza y en tres minutos instala a Colo Colo como líder del fútbol chileno

El artillero argentino se despachó con un doblete para un trabajado triunfo de los albos sobre Coquimbo Unido en duelo pendiente por la fecha 9.

Carlos Madariaga

Correa sigue al alza y en tres minutos instala a Colo Colo como líder del fútbol chileno

Correa sigue al alza y en tres minutos instala a Colo Colo como líder del fútbol chileno / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Colo Colo debió librar una dura batalla ante el vigente campeón del fútbol chileno, Coquimbo Unido, para afianzarse como nuevo líder de la Liga de Primera tras ponerse al día con un duelo pendiente de la novena fecha.

En el Monumental, los albos comenzaron de mejor manera, con Jonathan Villagra forzando un despeje de Lucas Pratto desde la línea tras un cabezazo al minuto 13.

El “Cacique” tuvo el control del juego y de las ocasiones, al punto que Coquimbo Unido recién pudo llegar al arco rival al minuto 38.

Dicho dominio se pudo traspasar al marcador cuando, tras una intervención del VAR, se sancionó un agarrón en el área sobre Javier Correa, que inesperadamente cedió el penal a Maximiliano Romero, quien no falló para anotar el 1-0 en el quinto minuto de descuento.

Sin embargo, en el segundo tiempo, Coquimbo Unido entró virado a la cancha, aplicando la intensidad propia de un elenco que juega Copa Libertadores.

Los “piratas” fueron atacando con mayor profundidad y llegaron al empate con la arremetida de Guido Vadalá al minuto 56.

Coquimbo Unido siguió tomando el control del juego y propiciándose chances, con Vadalá dilapidando el 2-1 en área chica y luego Juan Cornejo estrellando un tiro en el poste. Fue tal la complicación para los albos, que Arturo Vidal salió al minuto 63 con tal de ir en pos del triunfo, permitiendo el ingreso de Claudio Aquino.

El argentino fue clave para que los albos pudieran, inesperadamente, dar el zarpazo del triunfo, pues a los 84 minutos asistió a un Javier Correa encendido, pues no solo acertó un tiro cruzado en aquella instancia, sino que, en la jugada posterior, le picó la pelota al “Mono” Sánchez para sentenciar el partido en menos de tres minutos.

Con el 3-1 final, Colo Colo alcanzó las 24 puntos, sacándole tres de ventaja a su escolta, Deportes Limache, en un partido donde el elenco albo logró su mayor cantidad de goles en un solo partido en lo que va del año.

En tanto, Coquimbo Unido se instala en el octavo lugar con apenas 16 unidades.

Contenido patrocinado

De la tienda de cómics al multiverso: Revelan imágenes del spin-off de querido personaje de &#039;The Big Bang Theory&#039;

De la tienda de cómics al multiverso: Revelan imágenes del spin-off de querido personaje de 'The Big Bang Theory'

Popular figura de TV arremete sin filtro tras acusada de ser infiel: &#039;Las redes sociales fueron crueles&#039;

Popular figura de TV arremete sin filtro tras acusada de ser infiel: 'Las redes sociales fueron crueles'

Ni Stephen King pudo con estas películas: las 3 que lo dejaron sin dormir

Ni Stephen King pudo con estas películas: las 3 que lo dejaron sin dormir

¡ALERTA POP!: Madonna y Sabrina Carpenter confirman colaboración oficial y esta es la fecha de estreno

¡ALERTA POP!: Madonna y Sabrina Carpenter confirman colaboración oficial y esta es la fecha de estreno

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental con su preocupante situación: &#039;Debo 5 millones y me están buscando...&#039;

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental con su preocupante situación: 'Debo 5 millones y me están buscando...'

De la lucha libre al cine de culto: Las tres joyas audiovisuales recomendadas por Patricia Rivera

De la lucha libre al cine de culto: Las tres joyas audiovisuales recomendadas por Patricia Rivera

De lo urbano a lo clásico: los looks que marcaron los premios Mujeres Latinas en la Música

De lo urbano a lo clásico: los looks que marcaron los premios Mujeres Latinas en la Música

Energía de cierre y nuevos comienzos tras llegada de Tauro: Revisa AQUÍ el horóscopo para esta semana

Energía de cierre y nuevos comienzos tras llegada de Tauro: Revisa AQUÍ el horóscopo para esta semana

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad