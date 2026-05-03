Correa sigue al alza y en tres minutos instala a Colo Colo como líder del fútbol chileno / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Colo Colo debió librar una dura batalla ante el vigente campeón del fútbol chileno, Coquimbo Unido, para afianzarse como nuevo líder de la Liga de Primera tras ponerse al día con un duelo pendiente de la novena fecha.

En el Monumental, los albos comenzaron de mejor manera, con Jonathan Villagra forzando un despeje de Lucas Pratto desde la línea tras un cabezazo al minuto 13.

El “Cacique” tuvo el control del juego y de las ocasiones, al punto que Coquimbo Unido recién pudo llegar al arco rival al minuto 38.

Dicho dominio se pudo traspasar al marcador cuando, tras una intervención del VAR, se sancionó un agarrón en el área sobre Javier Correa, que inesperadamente cedió el penal a Maximiliano Romero, quien no falló para anotar el 1-0 en el quinto minuto de descuento.

🤍🖤⚽👏 ¡LA ALEGRÍA ALBA!



Maximiliano Romero volvió a repetir desde los 12 pasos y marcó el primer tanto de #ColoColo ante Coquimbo Unido, dejándolo momentáneamente como líder en solitario de la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026.



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Sin embargo, en el segundo tiempo, Coquimbo Unido entró virado a la cancha, aplicando la intensidad propia de un elenco que juega Copa Libertadores.

Los “piratas” fueron atacando con mayor profundidad y llegaron al empate con la arremetida de Guido Vadalá al minuto 56.

🏴‍☠️⚽ ¡El empate en el inicio!



Comenzando la segunda mitad, Coquimbo Unido le mete presión a #ColoColo y Guido Vadalá marcó el gol de la igualdad. De momento, el Cacique sigue quedando como líder exclusivo de la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026.



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Coquimbo Unido siguió tomando el control del juego y propiciándose chances, con Vadalá dilapidando el 2-1 en área chica y luego Juan Cornejo estrellando un tiro en el poste. Fue tal la complicación para los albos, que Arturo Vidal salió al minuto 63 con tal de ir en pos del triunfo, permitiendo el ingreso de Claudio Aquino.

El argentino fue clave para que los albos pudieran, inesperadamente, dar el zarpazo del triunfo, pues a los 84 minutos asistió a un Javier Correa encendido, pues no solo acertó un tiro cruzado en aquella instancia, sino que, en la jugada posterior, le picó la pelota al “Mono” Sánchez para sentenciar el partido en menos de tres minutos.

🤍🖤⚽🥹 ¡FRATERNAL TANTO!



Javier Correa apareció con este GOLAZO, el cual sólo fue el primero suyo del cruce entre #ColoColo y Coquimbo Unido, por la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026. ¿Con quién celebró? Con su hijo.



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Con el 3-1 final, Colo Colo alcanzó las 24 puntos, sacándole tres de ventaja a su escolta, Deportes Limache, en un partido donde el elenco albo logró su mayor cantidad de goles en un solo partido en lo que va del año.

En tanto, Coquimbo Unido se instala en el octavo lugar con apenas 16 unidades.