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Garin y Barrios debutan este lunes en la qualy del Masters 1000 de Roma: estos son sus rivales y el horario para los partidos

Las dos raquetas nacionales buscarán acompañar a Alejandro Tabilo en el cuadro principal del torneo.

Carlos Madariaga

Garin y Barrios debutan este lunes en la qualy del Masters 1000 de Roma: estos son sus rivales y el horario para los partidos

Garin y Barrios debutan este lunes en la qualy del Masters 1000 de Roma: estos son sus rivales y el horario para los partidos / Getty Images / Agencia Uno

Con el cierre del Masters 1000 de Madrid, ahora las miradas de los fanáticos del tenis se posarán en Roma.

En el Foro Itálico, el tenis chileno tendrá representación en el cuadro principal del torneo, donde Alejandro Tabilo llegará como flamante campeón del Challenger de Aix-en-Provence.

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Sin embargo, otros dos nacionales buscarán acompañar a “Jano” clasificándose desde la qualy.

Uno es Cristián Garin, que quedó emparejado con un reciente rival, el tunecino Moez Ecchargui, 144 del ranking ATP, al que venció la semana pasada en la primera ronda del Challenger de Cagliari.

El otro es Tomás Barrios, que se medirá ante el invitado local Jacopo Vasami, 555 del mundo, con quien no tiene enfrentamientos.

Los dos jugarán este lunes 4 de mayo en la primera ronda de la qualy del Masters 1000 de Roma a contar de las 4 de la madrugada de Chile: Garin lo hará en el primer turno del BNP Paribas Arena, mientras que Barrios estará en el Court 13.

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