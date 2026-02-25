;

Nuevo impacto en la farándula chilena: se confirma el quiebre de otra querida pareja de famosos

El ex participante de “¿Ganar o servir?" actualizó su estado a través de su cuenta de Instagram.

Javier Méndez

Nuevo impacto en la farándula chilena: se confirma el quiebre de otra querida pareja de famosos

Claudio Valdivia volvió a referirse a su vida sentimental y esta vez lo hizo para cerrar un capítulo.

A través de sus stories de Instagram, el ex chico reality confirmó que su relación con la bailarina Pía Weidmann llegó a su fin.

El anuncio llamó la atención porque, a principios de febrero, Valdivia había despejado rumores y contado que estaba en una etapa inicial con Weidmann, a quien conoció en un programa de televisión.

“Estamos en un proceso de conocernos y está súper lindo”, describió en su momento.

Revisa también:

ADN

Ahora, a poco más de un mes de esas declaraciones, el ex participante de ¿Ganar o servir? abordó directamente la consulta de un seguidor que le preguntó si seguía con la bailarina. “Me voy a poner serio para esto”, dijo en una modalidad de preguntas y respuestas.

“Ustedes fueron testigos de nuestra relación que comenzó en enero y ahora van a ser testigos de mi verdad. Nosotros ya no estamos juntos”, explicó.

Pese a la confirmación del quiebre, el ex futbolista remarcó que el término fue cordial y sin conflictos públicos.

En esa misma línea, expresó buenos deseos para Weidmann. "Le deseo lo mejor a ella. Está con el proyecto del baile y deseo que le vaya muy bien y estoy seguro que así va a ser", sostuvo.

Valdivia adelantó que su foco personal está puesto en otros planes y que, por ahora, seguirá soltero: “con otros proyectos personales que pronto también los van a ver“.

