Video clave complica a Fran Maira: registro confirmaría versión de la víctima

Un nuevo antecedente audiovisual remece el caso del accidente de tránsito que involucra a la cantante Fran Maira.

En las últimas horas se conocieron imágenes de cámaras de seguridad que confirmarían la versión entregada por familiares del motorista afectado, y pondrían en duda los argumentos planteados inicialmente por la artista tras el choque.

El registro, captado en la intersección de Robles con Avenida La Dehesa, muestra el momento exacto en que la víctima avanza con luz verde, instancia en la que es impactada por el vehículo conducido por Maira.

Este detalle resulta clave, ya que respaldaría el testimonio del afectado, donde familiares sostuvieron desde un comienzo que él tenía la preferencia de paso al momento del accidente.

Según se aprecia en el video, el motorista cruza correctamente cuando el semáforo lo habilita, lo que contradice la versión preliminar dado por el padre de Maira, que apuntaba a una eventual imprudencia de su parte.

Mientras avanza el análisis técnico del video, el caso sigue generando atención pública y mediática, tanto por la gravedad del accidente como por la exposición de una figura del espectáculo nacional.