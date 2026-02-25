Padre de repartidor atropellado por Fran Maira actualiza su estado: “Está muy crítico”

Padre de víctima de Fran Maira llega a actualizar estado de salud de su hijo. / CBA

Durante la tarde de este miércoles, el padre del repartidor de delivery que fue atropellado por la exchica reality Fran Maira en Lo Barnechea llegó hasta la comisaría donde la artista permanece detenida, con el objetivo de actualizar el estado de salud de su hijo, quien continúa internado en estado grave.

En conversación con la prensa, Luis —quien se identificó como el padre del joven— aseguró que la situación médica es crítica. “ Su salud está muy crítica, esperemos que salga adelante. Que se haga lo mejor para todos”, señaló.

“El médico nos hizo un pequeño resumen, mi muchacho no está en las mejores condiciones. Yo lo veo muy tirado, si uno está atado a tantos aparatos respiratorios es porque no está bien”, afirmó.

Según explicó, el afectado “tiene fractura cerebral, craneal, le hicieron una operación y le colocaron catéter en el cráneo, tiene el hígado destrozado y las costillas destrozadas del lado derecho. Tiene un pulmón destrozado que le afecta para respirar. Él respira y las costillas lo presionan hacia adentro”, relató.

El joven permanece “totalmente inconsciente” en la Clínica Los Andes, mientras continúa bajo observación médica. De acuerdo a lo indicado por su padre, el afectado trabajaba como repartidor de delivery durante las noches al momento del accidente.

Por ahora, se mantiene a la espera de nuevos reportes médicos sobre su evolución, mientras avanzan las diligencias para esclarecer la dinámica del hecho. Tanto la conductora como el motociclista han sostenido que avanzaron con luz verde.

Sin embargo, en redes sociales, se difundió un registro donde se aprecia al motociclista circulando con el semáforo en verde, y otro video, muestra que Maira vira sin esperar la indicación.