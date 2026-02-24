Fran Maira protagoniza grave accidente en el sector de La Dehesa

Durante la noche de este martes, la cantante y ex chica reality, Fran Maira, protagonizó un grave accidente de tránsito.

Según información entregada por Mega, los hechos ocurrieron en Lo Barnechea, específicamente en la intersección de Robles y Avenida La Dehesa.

Hacia cerca de las 21:45, la artista, que iba a bordo de un vehículo, impactó a una motocicleta. El motorista permanecería en estado de gravedad tras este choque.

De acuerdo al mismo medio, Fran Maira se pasó una señalética de tránsito y terminó impactando al motorista que pasaba por el sector. Ella no iba sola en el vehículo, ya que estaba acompañada por su padre.

Según información de Radio ADN, el conductor de la moto fue trasladado a la Clínica Los Andes y su estado de salud se encuentra en carácter reservado.