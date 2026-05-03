;

“Teníamos química, pero nunca se concretó”: José Miguel Viñuela confiesa cercanía que tuvo con compañera de Mekano

“Yo era inocente, de verdad”, reconoció el animador.

Sebastián Escares

“Teníamos química, pero nunca se concretó”: José Miguel Viñuela confiesa cercanía que tuvo con compañera de Mekano

José Miguel Viñuela sorprendió luego de dar a conocer una estrecha relación que mantuvo con una compañera de trabajo en Mekano.

Durante el último episodio de Only Friends, el animador repasó diversos momentos de su carrera en la televisión y reveló que “tuvo onda” con una de las participantes del programa juvenil.

Revisa también:

ADN

Se trata nada más y nada menos de quien era su compañera en animación: Catalina Palacios.

Viñuela confesó que “teníamos química, pero nunca se concretó. Yo era inocente, de verdad, fueron esos besitos y nunca pasó nada. Yo creo que hubo onda”.

Cabe señalar que en aquel entonces, se comentaba bastante sobre el vínculo que tenía el animador con Palacios. No obstante, Viñuela reconoció que nunca pasó nada más allá de la pantalla.

“Tuvimos onda y en algún momento siento que hasta nos dijimos que tuvimos onda, pero no pasó más allá de eso”, reconoció el comunicador.

En esa misma línea, el animador enfatizó que “lo que pasó es que la gente sintió que teníamos onda”. Ante ello, Raquel Argandoña, presente en el programa, dijo que se decía que “estaban juntos”. Sin embargo, Viñuela lo negó rotundamente.

Contenido patrocinado

De la tienda de cómics al multiverso: Revelan imágenes del spin-off de querido personaje de &#039;The Big Bang Theory&#039;

De la tienda de cómics al multiverso: Revelan imágenes del spin-off de querido personaje de 'The Big Bang Theory'

Popular figura de TV arremete sin filtro tras acusada de ser infiel: &#039;Las redes sociales fueron crueles&#039;

Popular figura de TV arremete sin filtro tras acusada de ser infiel: 'Las redes sociales fueron crueles'

Ni Stephen King pudo con estas películas: las 3 que lo dejaron sin dormir

Ni Stephen King pudo con estas películas: las 3 que lo dejaron sin dormir

¡ALERTA POP!: Madonna y Sabrina Carpenter confirman colaboración oficial y esta es la fecha de estreno

¡ALERTA POP!: Madonna y Sabrina Carpenter confirman colaboración oficial y esta es la fecha de estreno

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental con su preocupante situación: &#039;Debo 5 millones y me están buscando...&#039;

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental con su preocupante situación: 'Debo 5 millones y me están buscando...'

De la lucha libre al cine de culto: Las tres joyas audiovisuales recomendadas por Patricia Rivera

De la lucha libre al cine de culto: Las tres joyas audiovisuales recomendadas por Patricia Rivera

De lo urbano a lo clásico: los looks que marcaron los premios Mujeres Latinas en la Música

De lo urbano a lo clásico: los looks que marcaron los premios Mujeres Latinas en la Música

Energía de cierre y nuevos comienzos tras llegada de Tauro: Revisa AQUÍ el horóscopo para esta semana

Energía de cierre y nuevos comienzos tras llegada de Tauro: Revisa AQUÍ el horóscopo para esta semana

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad