“Teníamos química, pero nunca se concretó”: José Miguel Viñuela confiesa cercanía que tuvo con compañera de Mekano

José Miguel Viñuela sorprendió luego de dar a conocer una estrecha relación que mantuvo con una compañera de trabajo en Mekano.

Durante el último episodio de Only Friends, el animador repasó diversos momentos de su carrera en la televisión y reveló que “tuvo onda” con una de las participantes del programa juvenil.

Se trata nada más y nada menos de quien era su compañera en animación: Catalina Palacios.

Viñuela confesó que “teníamos química, pero nunca se concretó. Yo era inocente, de verdad, fueron esos besitos y nunca pasó nada. Yo creo que hubo onda”.

Cabe señalar que en aquel entonces, se comentaba bastante sobre el vínculo que tenía el animador con Palacios. No obstante, Viñuela reconoció que nunca pasó nada más allá de la pantalla.

“Tuvimos onda y en algún momento siento que hasta nos dijimos que tuvimos onda, pero no pasó más allá de eso”, reconoció el comunicador.

En esa misma línea, el animador enfatizó que “lo que pasó es que la gente sintió que teníamos onda”. Ante ello, Raquel Argandoña, presente en el programa, dijo que se decía que “estaban juntos”. Sin embargo, Viñuela lo negó rotundamente.