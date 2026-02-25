;

Fonasa triplica presupuesto para financiar medicamentos por fallos judiciales y bordea los $80 mil millones en 2025: “Es insostenible”

Recursos destinados a terapias no incluidas en coberturas vigentes superaron lo proyectado, generando presión fiscal y cuestionamientos al modelo sanitario actual.

Martín Neut

Fonasa - Remedios

Fonasa - Remedios / AILEN DÍAZ

El gasto del Estado en medicamentos de alto costo obtenidos por vía judicial volvió a tensionar las arcas fiscales. En 2025, Fonasa desembolsó casi $80 mil millones para cumplir sentencias que ordenaron financiar tratamientos no contemplados originalmente en la Ley Ricarte Soto ni en el GES.

Desde 2018, la Corte Suprema de Chile ha consolidado fallos que obligan a cubrir terapias cuando la vida del paciente está en riesgo, independiente del costo.

Esto ha llevado a que familias recurran a tribunales como única vía de acceso, generando un gasto que supera ampliamente lo presupuestado. Para 2025, el monto asignado era cercano a $28 mil millones, pero el desembolso casi triplicó esa cifra.

“No se está accediendo a los tratamientos oportunos”

Según datos de la Dirección de Presupuestos, la concentración del gasto ha variado: si en 2021 más del 80% se explicaba por Vimizim y Spinraza, en 2024 y 2025 el foco se trasladó a Trikafta, recientemente incorporado al GES.

La exsubsecretaria de Salud Pública y directora ejecutiva de CIPS-UDD, Paula Daza, fue crítica: “Esto ya es insostenible”. A su juicio, “la judicialización está ocurriendo porque no se está accediendo a los tratamientos oportunos” y genera un gasto fiscal “no planificado”.

Además, advirtió que “tienen acceso las personas que demandan”, lo que evidencia inequidad, y concluyó que la situación “claramente significa una falla de la política pública”.

