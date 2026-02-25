;

Tricel rechaza reclamo de Felipe Donoso y confirma elección de Guillermo Valdés como diputado en el Maule

El Tribunal desestimó la impugnación del parlamentario de la UDI y ratificó al candidato del PDG como representante electo por el Distrito 17.

Martín Neut

Felipe Donoso, UDI

Felipe Donoso, UDI / Francisco Paredes S

El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) puso término a la controversia en el Distrito 17 y confirmó la elección de Guillermo Valdés (PDG) como diputado por la región del Maule, rechazando el reclamo presentado por Felipe Donoso (UDI).

La disputa se originó tras las parlamentarias del 16 de noviembre de 2025, cuando el gremialismo impugnó el resultado debido al estrecho margen de 88 votos entre ambos candidatos.

En su presentación, Donoso argumentó que “existen importantes diferencias entre el resultado que reflejan las actas de las mesas receptoras de sufragios y el que aparece en los archivos considerados por su Excma. al dictar la sentencia de calificación”, solicitando revisar nuevamente el escrutinio.

Tricel confirmó el resultado

Aunque el tribunal acogió parcialmente la reclamación para incorporar a la sentencia “los resultados del escrutinio público de cada una de las mesas receptoras de sufragio individualizadas”, sostuvo que las inconsistencias denunciadas fueron “verificadas y subsanadas”, sin que ello modificara el resultado final.

De esta manera, el Tricel reafirmó que Valdés obtuvo 12.500 votos y mantuvo su proclamación como diputado electo por el norte del Maule.

Con esta resolución, el PDG alcanza 14 escaños para el próximo periodo legislativo, mientras que la UDI suma 18 representantes en la Cámara.

