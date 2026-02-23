Durante este lunes, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, conversó con ADN Hoy y abordó la polémica generada por el presidente electo, José Antonio Kast, quien ha planteado que su futura administración enfrentará un “gobierno de emergencia”.

El debate surgió luego de que, la semana pasada, autoridades junto a las policías entregaran el balance de delitos correspondiente a 2025, el que mostró una baja en portonazos, encerronas, robos violentos y homicidios, aunque también un aumento en ilícitos vinculados al uso de armas y al tráfico de drogas.

Consultado por este escenario, Cordero descartó que el país esté en una situación de emergencia. “Lo que pasa es que Chile tiene datos complejos. Los años dos mil veintiuno y dos mil veintidós fueron complejos en todos los ámbitos. Pero cuando uno toma los ámbitos de inmigración irregular o si vemos la dimensión de seguridad pública en su dimensión más amplia, en el fondo, no ”, dijo.

Gobierno de emergencia

En esa línea, marcó diferencias con los dichos del ministro de Educación, Nicolás Cataldo, quien había señalado que el gobierno de emergencia fue el del Presidente Gabriel Boric.

“Yo creo que en esto hay que ser bien cuidadoso, porque pareciera que estos análisis, cuando se simplifican, pareciera que las condiciones fácticas en que asumen los gobiernos son exactamente las mismas. Yo creo que siempre es conveniente tener presente que uno no gobierna el país que quiere, sino el país con los problemas que tiene”, añadió.

El ministro contextualizó que “el año dos mil veintiuno y el año dos mil veintidós fueron años extremadamente complejos para el país. Estábamos en pandemia, terminaba la pandemia, teníamos los impactos de probablemente la crisis migratoria en la región más significativa, que es la situación de Venezuela”.

“Uno puede caer siempre en la sobresimplificación y culpar a la administración anterior, al presidente Sebastián Piñera. Yo creo que las condiciones fácticas que tenía el país, a propósito de la pandemia y de la crisis migratoria en Venezuela, transformaron los conflictos”, dijo.

Cordero recordó que, frente al aumento de delitos como homicidios, trata de personas, tráfico de migrantes y secuestros extorsivos, se impulsó un acuerdo político amplio. “Chile adoptó una decisión. Esto fue acuerdo Gobierno-oposición, un acuerdo entre el Ejecutivo y el Congreso”, detalló.

“Chile podía haber tomado la opción de paralizarse, y lo que tuvimos fue un acuerdo para dictar más de setenta leyes. No solo importa la cantidad, sino la calidad de esas leyes: fortalecer instituciones, no solo Carabineros, la Policía de Investigaciones, sino también el Ministerio Público”.

“La realidad que va a enfrentar la administración siguiente es mejor”

Respecto del escenario que enfrentará el próximo gobierno, Cordero sostuvo que es distinto al de hace cuatro años. “La realidad que va a enfrentar la administración siguiente es completamente distinta a la que tenía el país en dos mil veintiuno y dos mil veintidós. Son mejores. Los números son mejores, pero los desafíos son permanentes”, enfatizó.

“Una cosa es la retórica de campaña y otra es el discurso cuando uno tiene que gestionar el Estado. El relato del gobierno de emergencia siempre es muy complejo, no solo desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista legal”, cerró.