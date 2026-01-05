;

Fonasa inicia devolución masiva por cotizaciones de salud pagadas en exceso: revisa si te corresponden los pagos

El proceso contempla más de $6.495 millones para trabajadores y empleadores por cobros indebidos entre 2020 y 2025.

Martín Neut

Fonasa puso en marcha un nuevo proceso masivo para devolver cotizaciones de salud que fueron pagadas en exceso por trabajadores y empleadores.

La iniciativa, vigente desde el 18 de diciembre, contempla la restitución de más de $6.495 millones a 75.283 personas, correspondientes a pagos realizados entre abril de 2020 y marzo de 2025.

Desde el organismo aclararon que no se trata de un bono ni de un beneficio adicional, sino de la devolución de dineros cobrados por sobre lo que establece la normativa.

Según Fonasa, las situaciones más frecuentes que originan estos montos son los dobles pagos de una misma cotización, generalmente atribuibles a errores del empleador, y los aportes que superan el tope imponible legal, lo que suele ocurrir en personas con más de una fuente de ingresos.

¿Cómo saber si me corresponden devoluciones?

En este último caso, la ley fija un límite mensual de 87,8 UF, equivalente a $3.483.735 según el valor de la UF al 18 de diciembre de 2025, por lo que cualquier pago que exceda ese monto puede ser devuelto al cotizante.

Las propuestas de devolución estarán disponibles hasta el 15 de marzo de 2026 y pueden revisarse a través del sitio habilitado por Fonasa, ingresando como persona natural o jurídica mediante ClaveÚnica o RUT, según corresponda.

El llamado es a verificar si se tiene derecho a la restitución dentro del plazo establecido. El proceso de pago será mediante 11 abono y el último se realizará el 20 de marzo del 2026.

