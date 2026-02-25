“Me arrebataron al amor de mi vida”: el desgarrador mensaje de esposa de hombre muerto tras ser golpeado con un fierro en su cabeza

Con profundo pesar, la esposa de Cristián Díaz se refirió públicamente a la muerte de su marido, quien permaneció 14 días en riesgo vital tras ser atacado con el fierro de una gata hidráulica en el barrio 10 de Julio, en Santiago Centro, en medio de una discusión por un estacionamiento.

A través de redes sociales, Verónica compartió un emotivo mensaje tras confirmarse el fallecimiento. “Me arrebataron al amor de mi vida, al padre de mis hijas. ¡Este dolor que siento no se lo doy a nadie!”, escribió, evidenciando el impacto que dejó la agresión en su familia.

En su despedida, también destacó el rol de Cristián como padre y esposo.

“Fuiste un excelente papá y esposo. ¡Eres el ser más maravilloso que Dios pudo crear en esta tierra!”, expresó. Y agregó: “No sabes la falta que me harás, extrañaré todo de ti (…) Vuela alto, vida mía. Te ganaste el cielo”.

La mujer además prometió buscar justicia por lo ocurrido, en momentos en que el presunto responsable del ataque aún no ha sido ubicado.